صحة

الكافيين يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه!

Lebanon 24
13-01-2021 | 12:00
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العقبات التي تقف في طريق حل مشكلة تساقط الشعر قد تبدو كبيرة ولكن الأمر المفاجئ أن نعرف أن طريقة علاجه ربما تكون أبسط مما نتوقع.

 

ومن المعروف أن هناك العديد من العوامل البيئية والوراثية التي تتضافر لتسبب تساقط الشعر. ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أن بعض المكونات تمنع الآليات التي تسبب تساقط الشعر. وربما يكون الكافيين الأكثر إثارة للدهشة.

 

ولفهم كيف يمنع الكافيين تساقط الشعر وحتى يعزز نمو الشعر، من المفيد النظر في تسلسل الأحداث التي تسبب الثعلبة ذكرية الشكل.

 

والثعلبة هي نوع دائم من تساقط الشعر يحدث عادة بسبب عوامل وراثية وبيئية.

 

في حالة الثعلبة ذكورية الشكل، يحدث تساقط الشعر عادة عندما يتلف هرمون الديهدروتستوستيرون (DHT)، أو هرمون الذكورة، بصيلات الشعر

 

والنساء اللواتي يعانين من الكثير من هرمون الديهدروتستوستيرون يمكن أن يعانين من تساقط الشعر.

 

ويحدث تلف بصيلات الشعر تدريجيا، ما يؤدي في النهاية إلى الصلع.

 

ولكن وفقا للبحث، يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه.

 

ووجدت إحدى الدراسات المختبرية أن الكافيين يساعد في منع تأثيرات هرمون الذكورة في بصيلات الشعر لدى الذكور.

 

ويحفز الكافيين استطالة جذع الشعر، ما يؤدي إلى جذور شعر أطول وأوسع. كما يطيل مدة التنامي وهي مرحلة نمو الشعر.

 

واختبرت الدراسة أيضا آثار الكافيين على بصيلات الشعر الأنثوية ووجدت أن له تأثيرا معززا للنمو على بصيلات الشعر عند الإناث أيضا.

 

وبما أن الكافيين منبه، فإنه يزيد أيضا من الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

 

ويمكن أن يساعد هذا أيضا على نمو الشعر بشكل أسرع ويصبح أقوى، ما يمنح الشعر مظهرا أكثر كثافة.

 

وهناك علاجات طبية يمكن اعتمادها بعد استشارة الطبيب والتي تشمل:

 

-حقن الستيرويد: حقن تعطى في بقع الصلع

 

-كريمات الستيرويد: كريم يوضع على بقع الصلع

 

-العلاج المناعي: مادة كيميائية توضع على بقع الصلع

 

-العلاج بالضوء: تسليط الضوء فوق البنفسجي على بقع الصلع

 

-الوشم: يستخدم الوشم ليبدو مثل الشعر القصير والحواجب

 

-زراعة الشعر: يتم نقل خلايا الشعر إلى بقع رقيقة

 

-جراحة تصغير فروة الرأس: يتم شد أجزاء من فروة الرأس مع الشعر وخياطتها معا

 

-زراعة الشعر الاصطناعي

المصدر: روسيا اليوم
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