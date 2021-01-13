صحة

إذا لاحظتم هذه الاعراض فأنتم تعانون من احتباس الماء في الجسم!

Lebanon 24
13-01-2021 | 18:00
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يعتبر احتباس الماء من المشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات عديدة في حال إهماله، لذا اكتشفي معنا أبرز اعراض احتباس الماء في الجسم في هذا الموضوع لكي تلاحظيها سريعاً.

ما هو احتباس الماء في الجسم؟

كما يشير الاسم، فإن هذه الحالة تنتج عن حبس السوائل في الجسم، وتحديداً في انسجة الجلد. وتنتج هذه الحالة عن العديد من الأسباب، وتؤدي إلى اعراض كثيرة وواضحة في الجسم.

ما هي اعراض احتباس الماء في الجسم؟

هناك العديد من الاعراض التي يمكن التنبّه اليها عند المعاناة من احتباس الماء في الجسم، ومنها:

- من يعانون من احتباس السوائل يمكن أن يلاحظوا انتفاخاً في الجسم وتحديداً الاطراف كاليدين والقدمين.

- كما يلاحظون ارتفاعاً في الوزن وزيادة الكيلوغرامات بشكل يصعب التخلص منه.
- بالإضافة الى تورّم الشرايين والكاحلين والوجه ومحيط العينين.
- وتظهر أعراض داخلية في الجسم مثل تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، الى جانب الصداع.
- ومن بين الاعراض أيضاً الشعور بالغثيان والتقيؤ، تزامناً مع الشعور بالارتباك والخمول.

ماذا عن أسباب احتباس الماء في الجسم؟

يمكن أن ينتج احتباس الماء عن العديد من الاسباب والعوامل، التي نذكر البعض منها:

- الاستهلاك المفرط للملح سواء من خلال الاطعمة او عبر إضافته إلى الاطباق.

- تناول الكربوهيدرات بشكل كبير ومفرط.
- قلة الحركة والنشاط البدين والجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيدا من احتباس الماء في الجسم.
- تناول بعض الادوية للأمراض المزمنة كارتفاع الضغط والسكري والمضادات الحيوية.

لذا من المهم مراجعة الطبيب المختص في حال لاحظتم أياً من الاعراض المذكورة، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحيّ، يرتكز بشكل خاص على نظام غذائي مدروس.

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