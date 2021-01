بعد أن حقن نفسه بـ"الفطر السحري"... حالة صحية صادمة للرجل الثلاثيني

كشف تقرير طبي أن رجلاً أصيب بفشل عضوي بعد أن حقن نفسه بالفطر "السحري"، الذي يحتوي على العقار المخدر السيلوسيبين.

ووفقا لتقرير نُشر هذا الأسبوع في مجلة Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry، قامت عائلة الرجل البالغ من العمر 30 عاما، بإحضاره إلى قسم الطوارئ في ولاية نبراسكا الأميركية، بعد أن لاحظوا أنه بدا مرتبكا.وكان الرجل مصابا باضطراب ثنائي القطب من النوع الأول، وفقا للأطباء الذين كتبوا تقرير الحالة، وأنه لم يكن يتناول أدويته، لذلك كان يمر بنوبات الهوس والاكتئاب.ويعرف الاضطراب ثنائي القطب في السابق، باسم الاكتئاب الهوسي، وهو عبارة عن حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات (الهوس أو الهوس الخفيف) والانخفاضات العاطفية (الاكتئاب).وقالت عائلته إنه خلال الجلسات الأخيرة المتعلقة بحالته، كان يبحث عن كيفية تقليل استخدامه للمواد الأفيونية، عندما قرأ عن إمكانات السيلوسيبين، العقار الموجود في الفطر المخدر، والمعروف أيضا باسم الفطر السحري، لعلاج أعراض الاكتئاب والقلق.وفي الواقع، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن السيلوسيبين يمكن أن يكون علاجا مفيدا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والذين لم ينجحوا في استخدام مضادات الاكتئاب التقليدية.