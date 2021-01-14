صحة

نصيحة: لا ترتدوا ملابس النوم نفسها لـ3 أيام متتالية.. لهذا السبب

Lebanon 24
14-01-2021 | 15:00
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الكثير من الأشخاص يرتدون ملابس النوم لعدة ليال متتالية. و يبدو أن هذا خطأ كبير، والسبب بحسب الخبراء هو ان قماشها يحتك بالجلد أثناء النوم وهذا الأمر يؤدي إلى تراكم البكتيريا الضارة وبقايا الجلد الميت عليها.

 

ومن الممكن بحسب الخبراء أن تنتقل هذه البقايا وتلك البكتيريا إلى غطاء الفراش ما قد يسبب مع مرور الوقت حدوث التهابات. كذلك يمكن أن تنتقل هذه الجزيئات الضارة إلى الملابس الأخرى اثناء عملية الغسل، علماً أنه لا يمكن هذه العملية أن تزيل كل الميكروبات.

 

ولا يؤثر هذا سلباً على الصحة فقط بل إنه ينعكس على نوعية النوم أيضاً. فقد يؤدي ارتداء البيجاما نفسها لأيام عدة إلى حكة الجلد وهو ما يسبب عدم القدرة على النوم بشكل صحي وسليم.

 

وقد يؤدي هذا إلى نتائج أخرى سلبية ومنها تعزيز الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها ونمو البثور وحب الشباب فضلاً عن احتمال صدور الرائحة الكريهة. ولنمع هذا من المهم تبديل ملابس النوم مرة كل يومين.

المصدر: لها
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