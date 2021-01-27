أعراض نقص فيتامين "ب 12".. لا تهملوها

أفادت صحيفة "إكسبريس" ان نقص فيتامين B12 يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي قد تكون خطيرة إذا تركت من دون علاج.وبجانب خفقان القلب، أشارت الصحيفة إلى أن نقص فيتامين B12 له علامات أخرى مثل: التعب، والخمول، والشعور بالإغماء، وطنين الأذن، وفقدان الشهية وفقدان الوزن.كما لفتت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين ينتابهم الصداع وشحوب الجلد وضيق التنفس.وذكرت الصحيفة أن من العلامات الأخرى على نقص الفيتامين، تراجع القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم، بجانب اضطراب حاسة التذوق وضعف العضلات والإسهال.أما السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12 فهو حالة تسمى فقر الدم الخبيث.