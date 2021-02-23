الشاي الأخضر... يحارب هذه الامراض

من المعروف على نطاق واسع أن الشاي الأخضر مفيد للصحة. ومع إجراء المزيد البحوث عن فوائده، تظهر باستمرار أدلة علمية إضافية عن فوائد هذا المشروب السحري.في تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، قدمت الكاتبة أورفيجا بانيرجي هذه الفوائد لشرب الشاي الأخضر يوميا:1- التغلب على "البكتيريا الخارقة"طوّر الأطباء الكثير من المضادات الحيوية للتغلب على عدة أمراض، لكن بعض المضادات لم تعد فعّالة بالنظر إلى قدرة البكتيريا والطفيليات والفيروسات على تطوير نفسها. تُعرف تلك السلالات المتطورة وفقا للمجلة الطبية التي تصدرها جامعة هارفارد باسم "البكتيريا الخارقة" superbugs، أي تلك التي تستطيع التغلب على المضادات.وكشفت دراسة نُشرت عام 2008 أن شرب الشاي الأخضر مع المضادات الحيوية يعزز بشكل كبير الخصائص المقاومة للبكتيريا. كما خلصت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "علم الأحياء الدقيقة السريرية" عام 2019 إلى نتائج مماثلة.2- الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغيةأوضحت دراسة نُشرت عام 2006، شارك فيها أكثر من 40 ألفا من البالغين في اليابان، أن أولئك الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقل لديهم خطر الوفاة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 26%.وحسب الكاتبة، لا يزال العلماء يحاولون فهم العلاقة بين الشاي الأخضر وتحسين صحة القلب. وتشير أبحاث نُشرت في "مجلة الكيمياء البيولوجية" إلى أن الشاي الأخضر يحوي مركّبا يمنع تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.3- مقاومة أمراض المناعة الذاتيةتشير أبحاث أجريت في جامعة ولاية أوريغون إلى أن الشاي الأخضر يحتوي مركّب "إيبيجالوكاتشين جاليت" Epigallocatechin gallate الذي يمكن أن يساعد أجسامنا على مقاومة أمراض المناعة الذاتية.ورغم أن البحث أُجري على الفئران، فإن الباحثين يعتقدون أن الشاي الأخضر يساعد فعلا على حمايتنا من أمراض المناعة الذاتية.وفي أمراض المناعة الذاتية يهاجم الجهاز المناعي -عن طريق الخطأ- أنسجة وخلايا الجسم ويظنها العدو.4- تقليل خطر الإصابة والموت لمرضى السكريتشير دراسة نُشرت في مجلة "بي إم جي أوبن ديابيتيز ريسيرتش آند كير" BMJ Open Diabetes Research & Care إلى أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا يقلل من خطر الوفاة للمصابين بداء السكري من النوع الثاني.كما وجدت دراسة نُشرت عام 2018، وأُجريت على عدد من البالغين في اليابان، أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.5- الوقاية من السرطانتشير الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد على الوقاية من سرطان البروستات وسرطان الثدي، حيث يؤدي إلى زيادة مستويات البروتين الطبيعي المضاد للسرطان المعروف باسم "بي 53" p53.6- يزيد من متوسط العمر المتوقعتُظهر بعض الدراسات طويلة الأمد أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر باستمرار يعيشون فترة أطول من الذين لا يشربونه. أظهرت دراسة أُجريت على أكثر من 100 ألف شخص في الصين، ونشرت عام 2020، أن الذين يشربون الشاي الأخضر 3 مرات على الأقل في الأسبوع يعيشون في المتوسط أكثر بـ 15 شهرا من غيرهم.وتوضح الكاتبة أن ذلك لا يعني أن هناك علاقة مباشرة بين شرب الشاي الأخضر وزيادة معدل الحياة، ولا يزال العلماء يحاولون فهم العلاقة بين الأمرين. وأحد التفسيرات أن من يشربون الشاي الأخضر يتبعون عادة نمط حياة صحي.ختاما، هذه النصائح عامة، وللاسترشاد فقط، وليست بديلا عن استشارة الطبيب واتباع نظام غذائي صحي والتمتع بالنشاط البدني، والشاي الخضر ليس علاجا لأي مرض.