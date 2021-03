مع هذه المشروبات... "خليلي مزاجك رايق"

شرب السوائل من الأسس الرئيسية لأسلوب حياة صحي، ونقدم لك هنا 5 مشروبات لن تساعدك في الحفاظ على رطوبة جسمك فحسب، بل ستساعد في حمايتك من بعض المشاكل الصحية.في تقريرها الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This, Not That) الأميركية، قالت الكاتبة شايان بكنغهام إن من فوائد الحفاظ على رطوبة جسمك، التحكم في الوزن والحفاظ على صحة الكلى. ومن شأن بعض المشروبات المفضلة لديك أن توفر لك الكثير من الفوائد الصحية الأخرى.وفيما يلي، 5 مشروبات من شأنها أن تساعدك في التمتع بصحة أفضل والعيش لفترة أطول:1- القهوةتشير نتائج تحليل حديث لجمعية القلب الأميركية إلى أن احتساء فنجان واحد فقط من القهوة الغنية بالكافيين يوميا من شأنه أن يحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما كشفت إحدى الدراسات التي تم تضمينها في هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون فنجانين من القهوة يوميا يقل لديهم خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 30%.بالمقابل، فإن المبالغة في استهلاك القهوة تعرض حياتك للخطر، حيث تشير إحدى الدراسات الجديدة إلى أن شرب 6 أكواب أو أكثر من القهوة كل يوم من شأنه أن يرفع نسبة الدهون في الدم ويجعلك عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.2- الشاي الأخضرأشارت العديد من الدراسات التي أجريت على مدار العقد الماضي إلى أن الشاي الأخضر له الكثير من الآثار الإيجابية على صحة القلب، ولا سيما خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (Low-density lipoprotein)، الذي يعرف أيضا باسم الكوليسترول السيئ.مع مرور الوقت، إذا تراكم النوع الضار من الكوليسترول في جدران الشرايين، فقد يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين. وفي هذه الحالة، يصبح الجسم عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية بسبب انسداد الشريان. لذلك، فإن شرب المزيد من الشاي الأخضر لن يساعدك في الاسترخاء بعد يوم مرهق فقط، بل سيعزز أيضًا صحة قلبك.3- البهشية البراغوانية (المتة)يتكون هذا الشاي الذي يحتوي على الكافيين من أغصان وأوراق نبات البهشية البراغوانية (المتة). ويتم إنتاج هذا النوع من الشاي بشكل واسع في باراغواي والبرازيل والأرجنتين. ويحتوي كل فنجان على حوالي 85 مليغراما من الكافيين، وهو ما يعادل تقريبا ما يقدمه فنجان القهوة.وحسب دراسة نشرت في عام 2009، قد يساعد نبات البهشية البراغوانية على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم على غرار الشاي الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا الشاي في خفض مستويات الغلوكوز في الدم، وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.يقدم شاي الماتشا، وهو مسحوق مصنوع من أوراق الشاي الأخضر المطحون بشكل ناعم، الكثير من الفوائد الصحية للجسم، فشرب الماتشا من شأنه أن يزودك بكمية عالية من مضادات الأكسدة، التي يُعرف عنها أنها تسهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتليف الكبد.5- الماءنقلا عن موقع "مايو كلينك" (Mayo Clinic)، يجب أن تحرص النساء على شرب حوالي 11.5 كوبا من الماء يوميا، بينما يجب أن يسعى الرجال إلى شرب 15.5 كوبا يوميا.ويعد شرب كمية كافية من الماء أمرا ضروريا لأنه يحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، وتشحيم المفاصل، وحماية الحبل الشوكي، والسماح لجسمك بإفراز الفضلات عن طريق البول، وتسهيل حركة الأمعاء، والتعرق.كما أن شرب المياه (وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الماء) طوال اليوم في غاية الأهمية لتعزيز الوظائف الحيوية للجسم.