صحة

علامات سرطان مميت تتكاثر في الأمعاء الغليظة!

Lebanon 24
07-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-810354-637533381603809020.PNG
Doc-P-810354-637533381603809020.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحدث سرطان الأمعاء (القولون والمستقيم) عندما "تستمر الخلايا غير الطبيعية في الانقسام، ما ينتج المزيد والمزيد منها"، كما توضح مستشارة الأورام كاثرين أيتكين.

ويعد الأشخاص في الستينيات من العمر وما فوق أكثر عرضة للخطر، ولكنه قد يؤثر أيضا على البالغين الأصغر سنا. ويعتبر القولون جزءا من الأمعاء الغليظة بينما المستقيم هو الممر الذي يربط القولون بالشرج.

وتشمل أعراض سرطان القولون ما يلي:

• ظهور دم في البراز.

• نزيف من الممر الخلفي.

• الإسهال أو الإمساك غير المبرر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• آلام البطن.

• آلام الظهر.

• الشعور بعدم إفراغ أمعائك بشكل صحيح بعد التبرز.

• إرهاق غير مبرر أو دوار أو ضيق في التنفس.

• فقر الدم.

وإذا تسبب الورم السرطاني في انسداد الأمعاء، فقد تشعر بما يلي:

• الإمساك.

• الانتفاخ.

• آلام البطن.

• الوهن وقد تتقيأ.

وأضافت جمعية السرطان الأمريكية أن "تضيق البراز الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام" يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الأمعاء.

وفي المراحل المبكرة من سرطان القولون، يمكن للجراح إزالة السرطان من الأمعاء على طول حدود الأنسجة السليمة؛ هذا هو المعروف باسم الاستئصال الموضعي.

وبدلا من ذلك، قد يزيل الجراح كل أو جزء من القولون الذي يحتوي على الأورام؛ هذا هو المعروف باسم استئصال القولون.

وبمجرد إزالة الورم، يقوم الجراح بربط نهايات الأمعاء معا مرة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-04-07
11:38 | 2021-04-07
10:00 | 2021-04-07
09:00 | 2021-04-07
23:00 | 2021-04-06
21:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website