صحة

طبيب يحذر: الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا مميتا

Lebanon 24
07-04-2021 | 10:00
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حذر الطبيب الروسي والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، من ان الاستخدام المتهور للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بصحة الإنسان. تحدث الطبيب بشكل خاص عن عقار مشهور مثل الأسبرين.

   

وقال على قناة "روسيا 1": "الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفًا مميتًا، في الرأس، ونزيفًا في المخ، ونزيفًا تقرحيًا، ومميتًا".

 

وأشار مياسنيكوف إلى أن الأطباء الآن يصفون الأسبرين فقط مع وجود مرض مؤكد. وأشار أيضًا إلى أن هذا الدواء غير مناسب كوسيلة وقاية أولية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

ونصح الطبيب بتناول أدوية تحمي المعدة، في حالة تناول هذا الدواء وأدوية مماثلة.

 

واختتم الطبيب أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات خطيرة بشكل خاص إذا كان يوجد في الجسم بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. وأكد الخبير أن مثل هذا المزيج يمكن أن يكون قاتلاً.

المصدر: سبوتنيك
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