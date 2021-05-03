صحة

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي.. اليك هذه المعلومة الهامة!

Lebanon 24
03-05-2021 | 15:00
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المغنيسيوم من المعادن الهامة جدا لجسمك وصحتك العامة، فإذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم، فقد تواجه بعض الأعراض والشكاوى المزعجة خاصة إذا استمرت على المدى الطويل.

وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، تحتاج أجسامنا للمغنيسيوم لأهميته في إنتاج الهرمونات، حيث يساعد هذا المعدن في بناء العضلات والعظام وتوفير الراحة للأعصاب والعضلات، كما يدعم الصحة العقلية واستقلاب الطاقة، وهو مهم في نقل النبضات العصبية، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الضغط وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.

وهناك مؤشرات وأعراض تشير لنقص المغنيسيوم فى الجسم.. ومنها:

1- الرغبة في تناول الوجبات الحلوة.

2- الشعور بتقلصات في العضلات.

3- قلة النوم والشعور بالأرق.

4- المعاناة من التعب.

5- ارتفاع ضغط الدم.

6- الشعور بالاكتئاب.

7- اضطرابات في ضربات القلب.

8- الإصابة بالصداع النصفي.


علاج نقص المغنيسيوم
أفضل طريقة للتعامل مع نقص معدن المغنيسيوم هو تناول المزيد من المنتجات التي تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن، مثل الخضراوات الخضراء وسمك الماكريل والأفوكادو والتين المجفف واللوز والمكسرات وبذور عباد الشمس واليقطين، كما ويمكنك تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم لتعويض هذا النقص بجسمك.
المصدر: سبوتنيك
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