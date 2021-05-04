صحة

لقاح فايزر للأطفال؟ إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-05-2021 | 04:21
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قال الاتحاد الأوروبي إنه يقيم استخدام لقاح فايزر للأطفال بين عمر 12 إلى 15 سنة.

وبنهاية الشهر الماضي، قالت شركة "فايزر" إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما.

وقد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال، حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر حزيران، وفقًا لكبير العلماء وراء لقاح Pfizer.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

تستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من حزيران.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، لمجلة Der Spiegel: "يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن".

وأضاف البروفيسور شاهين، أن دراسات الاختبار الأميركية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من Covid-19.

وفي حين أنه مصرح به للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق.

واتفق صانعو اللقاحات الأربعة المعتمدة حاليًا في الاتحاد الأوروبي Pfizer وModerna وAstraZeneca وJohnson & Johnson، على خطط للاختبار الشامل الذي سيكون ضروريًا قبل الموافقة على إعطائها للأطفال.

وعادة ما تتم الموافقة على اللقاحات بحذر، مع مراقبة التأثيرات في من هوم فوق 12 عامًا قبل إعطائها للأطفال الأصغر سنًا.

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