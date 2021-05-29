الفطر الاسود... هذه هي أعراضه

ما أعراض مرض الفطر الأسود؟ وما أنواعه المختلفة؟ وما الخيارات العلاجية؟ وما السير المتوقع للحالات المصابة؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير.ومرض الفطر الأسود (black fungus)، ويعرف أيضا باسم فطار الغشاء المخاطي (Mucormycosis)، عدوى فطرية تصيب الجيوب أو الدماغ أو الرئتين، ويحدث عند بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفقا للمكتبة الوطنية الأميركية للطب.الأسبابيحدث داء الفطر الأسود بسبب أنواع مختلفة من الفطريات التي توجد غالبا في المواد العضوية المتحللة، وتشمل هذه الخبز الفاسد والفواكه والخضروات، وكذلك التربة وأكوام السماد، ويلمس معظم الناس هذه الفطريات في وقت ما.ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، ويشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من إحدى الحالات التالية:وقد يشمل داء الفطر الأسود:عدوى في الجيوب الأنفية والدماغ تسمى العدوى الأنفية الدماغية (rhinocerebral infection)، وقد تبدأ بعدوى في الجيوب الأنفية، ثم تؤدي إلى تورم الأعصاب التي تخرج من الدماغ، وقد يتسبب أيضا في حدوث جلطات دموية تسد الأوعية الدموية إلى الدماغ.عدوى الرئة، وتسمى فطار الغشاء المخاطي الرئوي (pulmonary mucormycosis)، ويزداد الالتهاب الرئوي سوءا بسرعة، وقد ينتشر إلى تجويف الصدر والقلب والدماغ.أجزاء أخرى من الجسم، مثل فطار الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي والجلد والكلى.الأعراضتشمل أعراض الفطر الأسود الأنفي الدماغي:انتفاخ وبروز العينينقشور داكنة في تجاويف الأنفحمىصداعتغير الحالة العقليةاحمرار الجلد فوق الجيوب الأنفيةألم الجيوب الأنفية أو احتقانهاوتشمل أعراض الفطر الأسود الرئوي ما يلي:سعالسعال دموي في بعض الأحيانحمىضيق في التنفسوتشمل أعراض الفطر الأسود المعدي المعوي ما يلي:وجع بطندم في البرازإسهالتقيؤ الدموتشمل أعراض الفطر الأسود في الكلى (الكلوي) ما يلي:حمىألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهروتشمل أعراض الفطر الأسود الجلدي منطقة واحدة، مؤلمة أحيانا، وتكون متيبسة، وقد يكون مركزها أسود اللون.