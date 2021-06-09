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صحة
أحدث الخرافات حول اللقاح ضدّ "كورونا".. يجعلك ممغنطاً؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
06:49
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كتبت "الشرق الأوسط": حصلت مقاطع فيديو لأشخاص يُظهرون مغناطيساً يلتصق بالمكان الذي يقولون، إنهم تلقوا لقاح «كورونا» فيه، على ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إنستغرام».
ويقول البعض، إنه لا بد من وجود شيء ممغنط في اللقاحات، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك ليقولوا، إنه دليل على وجود شريحة ما تستخدمها الحكومات لتعقب الأشخاص الملقحين، وهو افتراض ليس صحيحاً، حسب ما ذكرته صحيفة «ميامي هيرالد».
وقال خبراء للصحيفة الأميركية، إن كل هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في هذه الفيديوهات لديهم إما «أذرع مبتلة أو زيتية» أو جزء من شريط لاصق، يمكنهم من لصق المغناطيس بأجسامهم.
وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي «لا... لن يجعلك تلقي اللقاح ضد (كوفيد – 19) ممغنطاً، بما في ذلك في موقع التطعيم الذي يكون عادة ذراعك؛ لأنها كلها خالية من المعادن مثل الحديد والنيكل والكوبالت، وخالية أيضاً من أي منتجات مصنعة مثل الإلكترونيات الدقيقة والأقطاب الكهربائية، وأشباه الموصلات التي يمكن أن تخلق مجالاً كهرومغناطيسياً».
وأضافت أن «الجرعة النموذجية للقاح أقل من ملليلتر... وهو ما لا يكفي للسماح بانجذاب المغناطيس إلى مكان التطعيم حتى لو كان اللقاح به معدن مغناطيسي».
وقال الأطباء، إن الأشخاص ينجحون في جعل المغناطيس يمسك بأذرعتهم عبر «تكتيكات غير مرئية» سواء بشريط لاصق مثبت خلفه أو أنه مبلل ببعض الماء أو البصاق ما يجعله قابلاً أكثر للالتصاق، وفقاً لـ«ميامي هيرالد».
وأضاف الأطباء، أنه في كثير الحالات، من المحتمل أن يلتصق المغناطيس بالذراع بسبب تأثير الرطوبة أو البشرة الدهنية لدى بعض الأشخاص.
المصدر: الشرق الأوسط
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