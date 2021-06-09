صحة

النباتيون أقل عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الخطيرة

Lebanon 24
09-06-2021 | 23:00
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أفادت دراسة جديدة بأن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل من خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، وذلك مقارنة بالنظام الذي يعتمد على اللحوم، وفقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل.

وتقلل النظم الغذائية النباتية من خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا المتوسطة والشديدة، بنسبة تصل إلى 73 في المئة، كما يقلل النظام الغذائي القائم على الأسماك من المخاطر بنسبة 59 في المئة.

وأظهرت الدراسات السابقة وجود صلة بين النظام الغذائي وشدة ومدة عدوى فيروس كورونا، بالاعتماد على دراسة استقصائية شملت 2884 طبيبا وممرضا في الخطوط الأمامية تعرضوا للفيروس بين أيلول وتشرين الاول 2020، نظر فريق من كلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة في بالتيمور بولاية ماريلاند في النظام الغذائي وشدة أعراض فيروس كورونا. وسأل الاستطلاع عن النظام الغذائي والتاريخ الطبي وحالات كورونا، وكشف الرابط الملحوظ بين تجنب اللحوم وتقليل مخاطر الإصابة الحادة بكورونا .

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