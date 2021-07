اليك بعض النصائح للتخلص من الكرش خلال فصل الصيف

مع حلول فصل الصيف وبدء تحسن الوضع العالمي والسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعودة السياحة في العديد من البلدان، قد نواجه صعوبة في تناول خيارات غذائية صحية خاصة أثناء السفر، مما قد يقود إلى زيادة الوزن. فما أبرز النصائح التي تساعد على التخلص من الكرش؟ وكيف نستغل الصيف في التخلص من شحوم البطن ودهون الوجه؟4 نصائح تساعد على التخلص من الكرش:التركيز على البقوليمكنك التخلص من دهون البطن عن طريق الابتعاد عن البرغر التقليدي، وتناول برغر الفاصوليا السوداء بدلا من ذلك، عملا بنصيحة نيكول ستيفانو أخصائية التغذية المسجلة بمنطقة مدينة نيويورك الكبرى، وذلك وفقا لما صرحت به لتقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركية، للكاتبة بيري أوبلومبيرغ.وأضافت ستيفانو "تشير الأبحاث إلى أن الفاصوليا والبقول الأخرى تساعد في منع تراكم الدهون حول بطنك" مشيرة إلى أن الفاصوليا غنية بالبروتين النباتي والعناصر الغذائية التي تساعد على دعم عملية الأيض.لا تتناول الوجبات الخفيفة بعد العشاءتقول أخصائية التغذية تريستا كاي بيست إن الأمر يتجاوز مجرد عدم فتح خزانة المؤونة أو الثلاجة في المساء بعد العشاء.وأضافت "وجدت مع عدد قليل من العملاء أن جعلهم يتناولون الطعام فقط قبل غروب الشمس قد سمح لهم بفقدان الوزن، وتحديدا التخلص من دهون البطن. وهذا لأن تناول الطعام على أساس ضوء النهار يقلل من فترة تناول الطعام من حوالي 15 إلى 12 ساعة. كما أن الأطعمة التي تأكلها عادة بعد حلول الظلام عندما ترغب في تناول وجبة خفيفة تكون كثيرة السعرات الحرارية وعادة ما تكون محملة بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة التي تسبب دهون البطن على وجه التحديد".لا تتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة والسكرأكدت أخصائية التغذية أليشيا غالفين على أهمية الابتعاد عن الوجبات عالية الكربوهيدرات والوجبات المكررة إذا كنت تأمل في التخلص من دهون البطن.وقالت غالفين "بدلا من الوجبات التي تحتوي على الخبز والمعكرونة والحبوب المكررة أو شرب المشروبات السكرية، تناول وجبات غنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والزيتون وزيت الزيتون والبيض".انتبه لقراءة الملصقات الغذائية لرصد المصادر الخفية للسكريات المضافةتقول أخصائية التغذية ديانا غارغليوـ كليلاند "من الواضح أن الأطعمة مثل المثلجات والبسكويت تحتوي على نسبة عالية من السكر، ولكن السكر المضاف يمكن أن يكون مختبئا في العديد من المواد الغذائية الأساسية الأخرى، حتى تلك التي تبدو صحية".وأضافت "الأطعمة مثل الحبوب وألواح البروتين والزبادي يمكن أن تكون غنية بالسكر، الذي يمكن أن يسبب دهون البطن غير المرغوب فيها إذا تم تناولها بكميات كبيرة بشكل منتظم" مشيرة إلى أهمية فحص خانة السكر المضاف في ملصق المعلومات الغذائية بالإضافة إلى البحث عن السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز وعصير الفاكهة المركز، وما شابه ذلك في قائمة المكونات.