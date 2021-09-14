أسباب تجعلك تتناول العنب يومياً.. تعرّف إليها

العنب يحتوي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن أبرزها فيتامين ك، ومضادات الأكسدة، وأيضاً نسبة عالية من الألياف، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وجميع هذه الأمور تجعله من الفواكه المهمة لصحتك.سنتعرّف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تجعل العنب من الخيارات الجيدة للفواكه التي ينصح بتناولها، وذلك وفقاً لموقع "webmed"، ومنها:1- تحسين صحة العظاميحتوي العنب علي العديد من العناصر الغذائية التي تساهمفي الحفاظ على صحة العظام ومن أهمها وأبرزها فيتامين ك.2- الحفاظ على سيولة الدمالعنب من الخيارات الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في سيولة الدم، ولذا عليك تناوله إذا كنت تعاني من زيادة فرص الإصابة بالجلطات.3- التخلص من الوزن الزائدهذه الفائدة ربما تحيرك، لأن العديد من أطباء التغذية يؤكدون على ضرورة عدم تناول العنب لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ولكن ثبت أنه يقلل من الشعور بالجوع، ولذا عليك تناوله أثناء اتباعك للحميات الغذائية المختلفة، ولكن دون الإسراف فيه.4- يحميك من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدميحتوي العنب علي نسبة عالية من الألياف، مضادات الأكسدة وهذا الأمر يجعله من الفواكه التي تساهم في التخلص من الكولسترول الزائد في الدم، وأيضاً احتوائه على مادة "ريسفيراترول" التي تساعد بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.5- الحفاظ على صحة القلبيحتوي العنب علي نسبة جيدة من البوتاسيوم والمغنسيوم، وهذا الأمر يجعله من العناصر المهمة التي تساهم في الحفاظ علي صحة القلب، والحد من التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، وتنظيم عمله والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.