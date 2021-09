4 فوائد صحية لعصير الأناناس.. تعرّف إليها

ينصح خبراء الصحة والتغذية بعصير الأناناس، الذي يعد علاجاً فعالاً لمحاربة السعال المزمن وانتفاخ البطن، حسب ما ذكره موقع «First for women».وأشار الموقع، إلى أن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى «البروميلين»، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، مبيناً أن هذا المزيج من الفوائد:1- يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية، ويطرد البلغم.2- يساهم في تسريع عملية الهضموكشف الموقع، عن أن إنزيم «البروميلين» يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 %.وقال باحثو جامعة كونيتيكت الأميركية إن مادة «البروميلين» تعمل على تسريع عملية هضم البروتينات والدهون لتفريغ المعدة بشكل أسرع.3- تسريع الشفاء من الجراحةكما للبروميلين القدرة على تنظيف المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب استخدامه كمضاد للتجاعيد، والمساعدة على إنتاج البشرة لمادة الكولاجين.وأشار الموقع، إلى أن الأناناس هو فاكهة استوائية لذيذة وصحية بشكل لا يصدق، نشأت في أميركا الجنوبية، موضحاً أن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقاوم الالتهابات والأمراض.كما يحتوي الأناناس أيضاً على كميات ضئيلة من الفيتامينات A و K والفوسفور والزنك والكالسيوم، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين C والمنغنيز.- تعزيز المناعةفيتامين C ضروري للنمو، وبناء نظام مناعة صحي ويساعد على امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وفي الوقت نفسه، المنغنيز هو معدن طبيعي يساعد على النمو ويحافظ على التمثيل الغذائي الصحي وله خصائص مضادة للأكسدة.