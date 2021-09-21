صحة

4 فوائد صحية لعصير الأناناس.. تعرّف إليها

Lebanon 24
21-09-2021 | 23:00
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ينصح خبراء الصحة والتغذية بعصير الأناناس، الذي يعد علاجاً فعالاً لمحاربة السعال المزمن وانتفاخ البطن، حسب ما ذكره موقع «First for women».
وأشار الموقع، إلى أن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى «البروميلين»، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، مبيناً أن هذا المزيج من الفوائد:
1- يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية، ويطرد البلغم.
2- يساهم في تسريع عملية الهضم
وكشف الموقع، عن أن إنزيم «البروميلين» يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 %.
وقال باحثو جامعة كونيتيكت الأميركية إن مادة «البروميلين» تعمل على تسريع عملية هضم البروتينات والدهون لتفريغ المعدة بشكل أسرع.
3- تسريع الشفاء من الجراحة
كما للبروميلين القدرة على تنظيف المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب استخدامه كمضاد للتجاعيد، والمساعدة على إنتاج البشرة لمادة الكولاجين.
وأشار الموقع، إلى أن الأناناس هو فاكهة استوائية لذيذة وصحية بشكل لا يصدق، نشأت في أميركا الجنوبية، موضحاً أن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقاوم الالتهابات والأمراض.
كما يحتوي الأناناس أيضاً على كميات ضئيلة من الفيتامينات A و K والفوسفور والزنك والكالسيوم، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين C والمنغنيز.
- تعزيز المناعة
فيتامين C ضروري للنمو، وبناء نظام مناعة صحي ويساعد على امتصاص الحديد من النظام الغذائي، وفي الوقت نفسه، المنغنيز هو معدن طبيعي يساعد على النمو ويحافظ على التمثيل الغذائي الصحي وله خصائص مضادة للأكسدة.

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