7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب

يمكن أن تساعد الأطعمة في علاج الاكتئاب، أي أن المكونات مثل الفيتامينات والبروتين ودهون أوميغا-3 في بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والسيطرة عليها.فيتامينات مضادة للاكتئابوتشمل قائمة الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في الوقاية أو علاج بعض أعراض الاكتئاب بشكل طبيعي، ما يلي:1. فيتامين Dإن المصدر الرئيسي لفيتامين D هو ضوء الشمس، وهو عنصر غذائي أساسي للغاية يمكنه علاج الاكتئاب، إلى جانب العديد من الأمراض الأخرى.ومن المعروف أن فيتامين D يقوي مستقبلات معينة في الدماغ، وبالتالي يزيد من مستويات السيروتونين. عندما يصل مستوى هرمون السيروتونين لمعدلات مناسبة في الدماغ، يمكن تقليل أعراض الاكتئاب. ويتوافر فيتامين D أيضًا في صفار البيض والجبن واللحم البقري والبرتقال والأسماك وحليب الصويا.2. فيتامين B6تعتبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B6 من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب، حيث إنها تعزز عمل الأعصاب في الدماغ وتساعد أيضًا في حل مشكلات عدم التوازن الهرموني في الدماغ، والذي يمكن أن يكون سببًا للاكتئاب. يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين B6، مثل الدجاج والأسماك وخبز القمح الكامل والفاصوليا والبيض والخضروات وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي، في الحصول على المستويات المثلى من فيتامين B6.3. فيتامين B3إن انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ هو السبب الرئيسي للاكتئاب. ويمكن أن يساعد فيتامين B3 في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، وبالتالي المساعدة في علاج الاكتئاب. إن بعض من أفضل مصادر الغذاء الغنية بفيتامين B3 هي الفطر والفول السوداني والبازلاء الخضراء والأسماك والديك الرومي ولحم البقر، الذي يتغذى على الأعشاب.4. فيتامين B12أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين B12 يمكن أن يساعد في استقرار الحالة المزاجية وتحسين الطاقة النفسانية وتقليل الاكتئاب أيضًا، حيث يمكن لهذا الفيتامين أن يحافظ على صحة الناقلات العصبية في الدماغ. تشمل قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين B 12 اللحوم والكبد من الدواجن والمحار والأسماك والحليب ومنتجات الألبان.5. فيتامين Cيعتبر فيتامين C من أكثر العناصر الغذائية تنوعًا في فوائدها الصحية، والتي تشمل علاج الاكتئاب. أظهرت الدراسات البحثية التي أجريت على مر السنين أن لفيتامين C تأثير كبير في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض معينة للاكتئاب، مثل نقص التركيز. تشير الدراسات إلى أن السبب يرجع لأن فيتامين C يمكن أن يحافظ على تجديد خلايا الدماغ. ومن المعروف أن أفضل المصادر الغذائية لفيتامين C هي البرتقال والتوت والكيوي والقرنبيط والبروكلي والطماطم والسبانخ والخضروات الورقية.6. فيتامين Eتشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين E من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية يوميًا يمكن أن يقلل الاكتئاب إلى حد كبير، حيث أن فيتامين E يمكن أن يحافظ على النواقل العصبية في الدماغ صحية. كما يمكن الحصول على فيتامين E عن طريق تناول الفول السوداني والبندق والأسماك وزيت السمك وبذور دوار الشمس والخضروات الورقية واللوز وزيت جوز الهند.7. فيتامين B9يُعرف فيتامين B9 أيضًا باسم حمض الفوليك ويأتي مع عدد من الفوائد الصحية. يعتبر حمض الفوليك أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية في علاج الاكتئاب، حيث يمكن أن يحسن مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يقلل من أعراض الاكتئاب. يمكن الاستمتاع بقدر مناسب من فيتامين B9 عن طريق تضمين النظام الغذائي لحصص مناسبة من العدس والفاصوليا والبازلاء والأفوكادو والسبانخ والبامية والفاكهة الحمضية.