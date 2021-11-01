3 أسباب تدفعك لتناول هذا الفيتامين بعد سن الخمسين

ربما يتناول الكثيرون مكملات فيتامين C فقط عند الشعور ببدء المعاناة من نزلة برد أو إنفلونزا. ومع اقتراب موسم الإنفلونزا، ربما يحرص البعض على تخزين الإمدادات الخاصة بهم لفصل الشتاء. وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، ربما لا يدرك البعض أنه مع التقدم في العمر، تصبح مكملات فيتامين C أكثر أهمية وتؤدي وظيفة أكبر من مجرد المساعدة في مكافحة نزلات البرد.1. مضاد للأكسدةيمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الاستفادة حقًا من تناول مكملات فيتامين C بسبب آثارها المضادة للأكسدة، بما يساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة يمكن أن تسبب ضررًا للجسم بمرور الوقت.2. تقليل التجاعيدتناول فيتامين C يسهم بشكل فعال في تحسين تكوين الجسم للكولاجين مع التقدم في العمر، فمع "مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، لذا يمكن أن يساعد كمية كافية من فيتامين C، بحسب ما توصلت إليه بعض الأبحاث، يمنح احتمالية أقل لظهور التجاعيد وجفاف الجلد ومظهر أفضل لشيخوخة الجلد".3. حماية العينينعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، إلا أن هناك أبحاثًا متزايدة حول العلاقة بين فيتامين C والحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.