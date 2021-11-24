صحة

تعانون من الغضب السريع.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
24-11-2021 | 05:00
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يعتبر الغضب أحد المشاعر الإنسانية التي قد تؤدي إلى الكثير من الأضرار الاجتماعية والنفسية والصحية، ولتجنب هذه الأضرار لا بد من تعلم كيفية التحكم به.
وقد نشرت صحيفة إنديان إكسبرس بعض النصائح التي وردت في فيديو تحفيزي حول كيفية إدارة المرء للغضب، على النحو التالي:
التفكير قبل التحدث
ينصح الخبراء بالتفكير قبل التحدث وخاصة عند الشعور بالغضب، لأن ذلك قد يمنعك من قول كلمات سيئة تؤذي مشاعر الأشخاص المقربين منك، أو الأشخاص الذين تخاطبهم.
التزام الصمت
يشير الفيديو إلى أنه ربما يكون من الأفضل التزام الصمت عندما تكون غاضبًا ومحبطًا، وعندما تهدأ يمكنك معالجة السبب الذي دفعك للشعور بالغضب واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك، لأنك لن تكون قادرًا على التعامل مع الأمر بشكل سليم وأنت غاضب.
تكرار عبارات تساعدك على الهدوء
يُنصح بتكرار عبارات مثل "خذ الأمور ببساطة"، أو "كل الأمور ستكون على ما يرام" في سرك عندما تشعر بالغضب، فهذه العبارات قد تساعدك على التخلص من مشاعر الغضب بشكل أسرع.
إشغال نفسك بأشياء أخرى
من الممكن أن تشغل نفسك عن ما يسبب لك الغضب بالتفكير أو القيام بأشياء أخرى، مثل مشاهدة التلفزيون، أو الاتصال بصديق، أو الخروج في نزهة في الهواء الطلق، فكل هذه الأشياء ستنسيك غضبك وستعيد التوازن لمشاعرك وتجعلك تفكر بالمشكلة بشكل هادئ وحكيم.
الابتعاد عمن أثار غضبك
حاول أن تبتعد عن الشخص الذي أثار غضبك، واختلي بنفسك لبعض الوقت حتى تستعيد توازن مشاعرك وتتخلص من الغضب.
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