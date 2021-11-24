21
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لهذه الأسباب... لا تكثروا من أكل اللوز
Lebanon 24
24-11-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن اللوز يحتوي على مواد مغذية تحسن عمل القلب والأوعية الدموية والدماغ. ولكن تناوله قبل المعالجة الحرارية يهدد بمشكلات صحية.
وتشير الخبيرة، إلى أن اللوز يحتوي على مادة السيانوغليكوزيد أميغدالين (اللوز المر خاصة)، التي يعطي تحللها اللوز رائحته ومذاقه المر المتميز.
وتقول محذرة، "ينتج عند تفكك اللوز حمض الهيدروسيانيك، الذي هو أحد أقوى السموم المعروفة".
وتضيف فوس، بعد خضوع اللوز لمعالجة حرارية (180 درجة مئوية خلال 8-10 دقائق) لن تشكل هذه المادة السامة أي خطر على الصحة.
ووفقا لها، يمكن تناول ما لا يزيد عن 30 غراما من المكسرات في اليوم. وتقول، "تتميز المكسرات بإمكانية حفظها خلال فترة طويلة دون أن تفقد خصائصها المفيدة ومذاقها اللذيذ. لذلك يمكن تناولها خلال الرحلات الطويلة، وفي حالات عدم وجود إمكانية لتناول وجبة طعام كاملة".
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
16:00 | 2021-11-23
23/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-11-24
خمس طرق للإقلاع عن التدخين.. جربوها
07:00 | 2021-11-24
6 عادات تجنبك استعادة الوزن المفقود
05:00 | 2021-11-24
تعانون من الغضب السريع.. اليكم هذه النصائح
02:00 | 2021-11-24
احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
23:04 | 2021-11-23
80% من المصابين بكورونا فقدوا حاستَي الشمّ والذوق
23:00 | 2021-11-23
8 أطعمة تجنّب الاحتفاظ بها في الفريزر
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
24/11/2021 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
24/11/2021 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact