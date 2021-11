عادات شائعة لشرب القهوة تعجّل بعلامات الشيخوخة.. اليكم التفاصيل

تثبت الدراسات العلمية أن تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان وتظهر نتائج دراسات أخرى أنها لها أضرار صحية، وما بين الفوائد والأضرار، فإن الثابت هو أن الاعتدال في تناولها يضمن السلامة صحيًا، كما أن هناك، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، المعني بشؤون الصحة والتغذية، بعض العادات السيئة في تناول القهوة يمكن أن تساهم في التعجيل بمظاهر التقدم في السن.تقول الدكتورة ليزا موسكوفيتز، اختصاصية تغذية وعضو مجلس الخبراء الطبيين في موقع Eat This Not That، ومؤلف The Core 3 Healthy Eating Plan، إن هناك عادات سيئة وشائعة إلى حد ما بين متناولي القهوة والتي يجب تجنبها من أجل صحة أفضل وللمساعدة في إنقاص الوزن أيضا.