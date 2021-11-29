صحة

ما هو أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:00
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في فصل الشتاء والطقس البارد، يفضل الكثيرون تناول حساء ساخن. ويمكن أن يميل البعض إلى اختيار الحساء سريع التحضير المصنوع من الكريمات الدهنية أو كميات كبيرة من الصوديوم، ولكن ينصح خبراء التغذية بخيارات أفضل يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن والحصول على فوائد صحية متعددة مع الشعور بالشبع والدفء في آن واحد.

وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، تقول دكتور كورتني دانغلو، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب GoWellness، إن أصح أنواع الحساء لفقدان الوزن هي تلك التي تحتوي على "مكونات مثل الألياف والفيتامينات والمعادن"، على سبيل المثال، حساء الدجاج بالخضروات.

وتضيف دكتور دانغلو قائلة إن "حساء الدجاج بالخضراوات شهي وصحي ومشبع"، مشيرة إلى أن اختيار المكونات من الخضراوات في الحساء أمر مهم، لأن الجائزة الكبرى تكمن في الاستفادة من مكونات مثل الملفوف والفاصوليا والطماطم والبروكلي والكرفس والكوسا".

وفي حين أن هناك أنواعًا لا حصر لها من حساء الخضار بالدجاج، توصي دكتور دانغلو بإدراج هذه المكونات الثلاثة بشكل أساسي:
الملفوف
توضح دكتور دانغلو أن تضمين الملفوف كأحد الخضراوات الرئيسية في الحساء يرجع إلى محتواه من العناصر الغذائية المهمة، من بينها "بيتا كاروتين وفيتامين C وألياف، والتي يمكن أن تساعد جميعها في إنقاص الوزن".
بروكلي
إلى جانب الملفوف، تقترح إضافة البروكلي "المليء بالفيتامينات والمعادن والألياف وفيتامين C وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B9 (حمض الفوليك)".

ويتميز البروكلي أيضًا بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، فحسبما ورد في International Journal of Food Sciences and Nutrition، كما يساعد تناول البروكلي على تقليل بروتين C التفاعلي في الدم، والذي يعد علامة رئيسية على الالتهاب.
الدجاج
وتشرح دكتور دانغلو قائلة إنه بإضافة الدجاج يستفيد الجسم بالبروتين، الذي يحتاج إليه والذي يعد "المفتاح لنظام غذائي لفقدان الوزن لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تتطلب المزيد من العمل للهضم، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية".

وتختتم دكتور دانغلو نصائحها قائلة إنه في حالة الرغبة في إضافة المزيد من الألياف إلى الحساء، يمكن إضافة مغرفة من الأرز من أجل شعور بالشبع لفترة أطول.
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