أنواع من الشوربة تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرّف إليها

مع ازدياد برودة الطقس، قد تجد نفسك تتوق بشكل متزايد إلى الأطعمة المريحة. لسوء الحظ، فإن العديد من المواد الغذائية الأساسية في فصل الشتاء، مثل أطباق المعكرونة الغنية والطواجن بالجبن، لا تحتوي فقط على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها محملة بأجزاء متراكمة من الصوديوم والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة.لكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالكثير من وجبات الشتاء المريحة التي لن تعرقل جهودك في تناول الطعام الصحي، ومنها أنوع من الشوربة تمثل طريقة سهلة للتخلص من الأرطال الزائدة، وفق موقع eatthis.الجزر ليس فقط مصدراً رائعاً للبيتا كاروتين وفيتامين سي والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ولكنه أيضاً إضافة رائعة لخطة إنقاص الوزن. وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients أنه من بين مجموعة مكونة من 16 نوعاً من الخضار، احتل الجزر المرتبة الخامسة على الإطلاق لتعزيز إنقاص الوزن لدى النساء. كما وجدت دراسة أخرى أن استهلاك الزنجبيل كان مرتبطاً بانخفاض محيط الخصر إلى الورك وفقدان أكبر للوزن بين 473 بالغاً خضعوا للدراسة، مما يجعل مزيج الجزر والزنجبيل ضربة قاضية للوزن الزائد.مع 63 سعرة حرارية فقط وما يقرب من ثلاثة غرامات من الألياف لكل كوب، يعتبر قرع الجوز إضافة إلى أي خطة وجبات. وفقاً لدراسة نشرت في The Journal of Nutrition، فإن تناول أربعة غرامات إضافية من الألياف يومياً جنباً إلى جنب مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية كان مرتبطاً بفقدان الوزن بشكل ملحوظ خلال فترة ستة أشهر مقارنة بتقليل السعرات الحرارية وحدها. كما وجدت دراسة أخرى أن النساء البدينات اللائي أضفن ستة غرامات من مسحوق الكمون إلى وجباتهن اليومية فقدن الوزن، وخفضن مؤشر كتلة الجسم، وقللن محيط الخصر، وفقدن كتلة الدهون. عندما تجمع المكونين معاً في الحساء، تكون لديك وصفة لفقدان الوزن بسهولة.هل تريد التخلّص من بعض الوزن أثناء الاستمتاع بالمأكولات اليابانية المفضلة لديك؟ حاول أن تجعل حساء ميسو جزءاً من روتينك المعتاد. وجدت دراسة نشرت في مجلة Obesity Science and Practice أن بالغين دمجوا ثلاث حصص من بروتين الصويا في نظامهم الغذائي اليومي لمدة 12 شهراً فقدوا الوزن وكتلة الدهون. كما وجد الباحثون في جامعة نيوكاسل أن ألياف الأعشاب البحرية يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الدهون بنسبة تصل إلى %75، مما يجعل حساء ميسو بالأعشاب البحرية أمراً لا يحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.الفاصوليا البيضاء واللفتهل تريد وجبة مريحة لا تعرقل جهودك لفقدان الوزن؟ جرّب وعاءً من حساء الفاصوليا البيضاء واللفت، وجدت دراسة نشرت في مجلة Food Science & Nutrition أن استهلاك مستخلص الفاصوليا البيضاء كان مرتبطاً بفقدان الوزن بشكل ملحوظ في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على مدى فترة 35 يوماً. عند دمج هذا الحساء مع ما يقرب من خمسة غرامات من الألياف المحشوة، والتي تعزز إنقاص الوزن، والتي ستحصل عليها من كل كوب من الكرنب المطبوخ، فإنك تحصل على الحساء المثالي لفقدان الوزن.