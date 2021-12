إذا أردت النجاة من أمراض القلب.. فاتبع هذه التعليمات

يمكن الوقاية من احتمالات الإصابة بأمراض القلب من خلال العمل بالعديد من النصائح بداية من تناول الخضراوات، أو بمعنى أشمل اتباع نظام غذائي صحي، وصولًا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بحسب ما نشره موقع Eat This Not That، تظل أمراض القلب السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم لأن الكثيرين يقعون عن غير قصد في أخطاء تضر بصحة القلب بشكل يومي. لا تقتصر زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مجرد نمط حياة خامل، وإنما هناك عدد من العادات الغذائية التي يجب الإقلاع عنها، كما يلي:1. عدم تناول وجبة الفطوريمكن أن يقع البعض في خطأ تخطي وجبة الفطور الصباحية كجزء من روتين الصيام المتقطع، بما يمكن أن يتسبب في مشاكل القلب إذا تكرر بشكل مستمر.وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرتها دورية Journal of Cardiovascular Development and Disease، زادت احتمالات الإصابة بأمراض القلب بين المشاركين في الدراسة، وعددهم 199،634 بالغًا، بنسبة 21% بين المجموعة التي لم يتناول أفرادها وجبة الفطور بانتظام مقارنة بأولئك الذين تناولوا الوجبة الصباحية بشكل منتظم.2. تناول الكربوهيدرات المكررة بانتظامفي حين أن بعض الكربوهيدرات الغنية بالألياف يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، فإن تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض إلى الوجبات الخفيفة السكرية، يمكن أن يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.