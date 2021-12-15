إذا أردت النجاة من أمراض القلب.. فاتبع هذه التعليمات

يمكن الوقاية من احتمالات الإصابة بأمراض القلب من خلال العمل بالعديد من النصائح بداية من تناول الخضراوات، أو بمعنى أشمل اتباع نظام غذائي صحي، وصولًا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. بحسب ما نشره موقع Eat This Not That، تظل أمراض القلب السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم لأن الكثيرين يقعون عن غير قصد في أخطاء تضر بصحة القلب بشكل يومي. لا تقتصر زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مجرد نمط حياة خامل، وإنما هناك عدد من العادات الغذائية التي يجب الإقلاع عنها، كما يلي:1. عدم تناول وجبة الفطوريمكن أن يقع البعض في خطأ تخطي وجبة الفطور الصباحية كجزء من روتين الصيام المتقطع، بما يمكن أن يتسبب في مشاكل القلب إذا تكرر بشكل مستمر.وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرتها دورية Journal of Cardiovascular Development and Disease، زادت احتمالات الإصابة بأمراض القلب بين المشاركين في الدراسة، وعددهم 199،634 بالغًا، بنسبة 21% بين المجموعة التي لم يتناول أفرادها وجبة الفطور بانتظام مقارنة بأولئك الذين تناولوا الوجبة الصباحية بشكل منتظم.2. تناول الكربوهيدرات المكررة بانتظامفي حين أن بعض الكربوهيدرات الغنية بالألياف يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، فإن تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض إلى الوجبات الخفيفة السكرية، يمكن أن يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

اكتشفت دراسة، نُشرت في العام الجاري في BMJ، أنه من بين مجموعة من 148858 مشاركًا في دراسة الوبائيات الحضرية والريفية المحتملة PURE والذين يعيشون في 21 دولة، كان الأفراد الذين يتناولون أعلى كمية من الحبوب المكررة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، والمشاكل الصحية الحادة والوفيات الإجمالية.3. تناول اللحوم الحمراء والمعالجةيتعرض من يتناولون اللحوم الحمراء أو المصنعة، مثل السجق واللحم المقدد، بشكل يومي لزيادة معدلات إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.توصل تحليل تلوي لعام 2021، تم نشره في Critical Reviews in Food Science and Nutrition، أن كل زيادة يومية بمقدار 50 غراما من اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 9٪ وكل زيادة يومية بمقدار 50 غراما من اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بمقدار 18 ٪.4. تناول الأطعمة المقليةكشفت نتائج دراسة، نُشرت في دورية Heart في العام الجاري، أن كل 114 غراما زيادة في تناول الطعام المقلي أسبوعيًا تؤدي إلى زيادة كبيرة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وأفادت النتائج أن الأفراد، الذين تناولوا الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 37٪ وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية بنسبة 28٪ وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 22٪ مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المقلية.5. وجبات متأخرة ليلًاينصح العلماء بتجنب تناول الوجبات الخفيفة في ساعات متأخرة ليلًا للحفاظ على صحة القلب بمرور الوقت.توصلت دراسة، نُشرت بدورية جمعية القلب الأميركية في عام 2020، إلى أنه من بين مجموعة من 7771 بالغًا غير مصاب بالسرطان أو السكري أو أمراض القلب في بداية فترة الدراسة، زادت أعداد من أصيبوا بتصلب الشرايين ممن يتناولون وجبات خفيفة بانتظام في الليل.