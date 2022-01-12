اليكم اهم مراحل نمو الجنين

ما مراحل نمو الجنين؟ ومتى يبدأ الحمل؟ وماذا يحدث بعد الحمل مباشرة؟ وما الجدول الزمني لتطور الجنين؟ الإجابات بالصور في هذا التقرير.متى يبدأ الحمل؟بداية الحمل تكون في اليوم الأول من آخر دورة شهرية، وهذا ما يسمى "عمر الحمل"، أو "عمر الحيض". إنه قبل أسبوعين تقريبا من موعد حدوث الحمل بالفعل، وذلك وفقا لموقع كليفلاند كلينيك (clevelandclinic).تاريخ اليوم الأول من آخر دورتك الشهرية سيكون تاريخا مهما، سيسألك مقدم الرعاية الصحية عن هذا التاريخ وسيستخدمه لمعرفة مدى تقدمك في الحمل.كيف يحدث الحمل؟يمر جسم المرأة كل شهر بدورة إنجابية يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين؛ سيكون لديك إما فترة حيض أو الحمل، وتحدث هذه الدورة باستمرار خلال سنوات الإنجاب؛ من سن البلوغ في سنوات المراهقة إلى سن اليأس في نحو 50 عاما.في الدورة التي تنتهي بالحمل، هناك عدة خطوات:تستعد مجموعة من البويضات لمغادرة المبيض عبر الإباضة.يتطور البيض في أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل تسمى حويصلات. الحويصلات عبارة عن حاويات صغيرة لكل بويضة غير ناضجة.من بين هذه المجموعة من البيض واحدة ستنضج فقط وتستمر، بعدها تقوم هذه الحويصلة (أو الجريب) بقمع جميع الحويصلات الأخرى في المجموعة، وتتوقف الحويصلات الأخرى عن النمو في هذه المرحلة.يفتح الجريب الناضج ويطلق البويضة من المبيض؛ وهذا هو التبويض. تحدث الإباضة بشكل عام قبل أسبوعين من بدء الدورة الشهرية التالية. إنه بشكل عام في منتصف دورتك.بعد الإباضة، يتطور الجريب المفتوح (الممزق) إلى هيكل يسمى الجسم الأصفر. ويفرز هرمونات البروجسترون والإستروجين. ويساعد البروجسترون في تحضير بطانة الرحم. هذه البطانة هي المكان الذي تستقر فيه البويضة الملقحة في النمو. إذا لم تحملي أثناء الدورة فهذه البطانة هي التي تنزل أثناء الدورة الشهرية.في المتوسط، يحدث الإخصاب بعد نحو أسبوعين من آخر دورة شهرية لك. عندما يخترق الحيوان المنوي البويضة تحدث تغيرات في الغلاف البروتيني للبويضة لمنع الحيوانات المنوية الأخرى من الدخول.في لحظة الإخصاب يكتمل التركيب الجيني لطفلك، بما في ذلك جنسه. يعتمد جنس طفلك على نوعية الحيوانات المنوية التي تخصب البويضة في لحظة الحمل.لدى النساء تركيب وراثي من "إكس إكس" (XX) والرجال لديهم "إكس واي" (XY). وتزود النساء كل بويضة بعلامة (X). ويمكن أن يكون كل حيوان منوي إما "إكس" أو "واي". إذا كانت البويضة المخصبة والحيوانات المنوية عبارة عن مزيج من "إكس" و"واي" فهو صبي، وإذا كان هناك اثنان "إكس"، فهي فتاة.ماذا يحدث بعد الحمل مباشرة؟في غضون 24 ساعة بعد الإخصاب تبدأ البويضة الانقسام بسرعة إلى خلايا عدة.تبقى البويضة المخصبة في قناة فالوب لمدة 3 أيام بعد الحمل.تستمر البويضة المخصبة (تسمى الآن خلية أريمية) في الانقسام وتمر ببطء عبر قناة فالوب إلى الرحم. بمجرد الوصول إلى هناك تكون وظيفتها التالية هي الالتصاق ببطانة الرحم؛ وهذا ما يسمى الزرع.قبل الانغراس، تنفجر الخلية الأريمية من غلافها الواقي. عندما تتلامس الخلية الأريمية مع بطانة الرحم تلاحظ بعض النساء وجود نزيف دم خفيف خلال اليوم أو اليومين اللذين يحدث فيهما الانغراس. هذا أمر طبيعي ولا يجب أن تقلق بشأنه. في هذه المرحلة، تصبح بطانة الرحم أكثر سمكا ويتم إغلاق عنق الرحم (الفتحة بين الرحم وقناة الولادة) بسدادة من المخاط.في غضون 3 أسابيع، تشكل الخلايا الأريمية في النهاية كرة صغيرة أو جنينا. بحلول هذا الوقت تكون قد تكونت الخلايا العصبية الأولى.في أي وقت مبكر يمكنني معرفة أنني حامل؟من لحظة الحمل سيكون هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية موجودا في دمك. يتم إنتاج هذا الهرمون من الخلايا التي تشكل المشيمة (مصدر غذاء الجنين النامي). إنه أيضا الهرمون الذي تم اكتشافه في اختبار الحمل. رغم وجود هذا الهرمون منذ البداية فإن تكوينه داخل جسمك يستغرق وقتا، وعادة يستغرق الأمر من 3 إلى 4 أسابيع من اليوم الأول من آخر دورة شهرية حتى تزيد الغدد التناسلية المشيمية البشرية بما يكفي لاكتشافها من خلال اختبارات الحمل.ما الجدول الزمني لتطور الجنين؟سيتغير الجنين كثيرا طوال فترة الحمل النموذجية. وينقسم هذا الوقت إلى 3 مراحل، تسمى الثلث.ستلاحظين تغيرات واضحة في الجنين وفي نفسك خلال كل 3 أشهر.تقليديا، نفكر في الحمل على أنه عملية تستغرق 9 أشهر. ومع ذلك، هذه ليست الحال دائما؛ فالحمل كامل المدة 40 أسبوعا، أو 280 يوما. اعتمادا على الأشهر التي يكون فيها الحمل (بعضها أقصر وبعضها أطول) والأسبوع الذي تحملين فيه، يمكن أن تكوني حاملا لمدة 9 أشهر أو 10 أشهر. هذا طبيعي وصحي تماما.نمو الجنين في الثلث الأول من الحمل First Trimesterالثلث الأول من الحمل يمتد من بداية الحمل إلى 12 أسبوعا؛ وخلاله ستتغير البويضة الملقحة من مجموعة صغيرة من الخلايا إلى جنين يبدأ تشكيل ملامح الطفل.نمو الجنين في الشهر الأولمع نمو البويضة المخصبة يتشكل كيس ماء محكم حولها، ويمتلئ تدريجيا بالسوائل. وهذا ما يسمى الكيس الأمنيوسي، وهو يساعد في تبطين الجنين ويحميه.خلال هذا الوقت، تتطور المشيمة أيضا؛ والمشيمة عبارة عن عضو دائري مسطح ينقل العناصر الغذائية من الأم إلى الجنين وينقل الفضلات من الجنين. المشيمة مصدر غذاء للجنين طوال فترة الحمل.في هذه الأسابيع القليلة الأولى، يتشكل الوجه في بداياته بهالات سوداء كبيرة للعيون، ويتطور الفم والفك السفلي والحلق، وتتشكل خلايا الدم، وستبدأ الدورة الدموية، وسينبض أنبوب "القلب" الصغير 65 مرة في الدقيقة بنهاية الأسبوع الرابع.بحلول نهاية الشهر الأول، يكون طول الجنين نحو ربع بوصة؛ أصغر من حبة الأرز. (البوصة تساوي 2.54 سنتيمتر).نمو الجنين في الشهر الثانيتستمر ملامح الوجه في التطور، وتبدأ كل أذن على شكل طية صغيرة من الجلد في جانب الرأس، وتتشكل براعم صغيرة تنمو في نهاية المطاف في الذراعين والساقين، كما تتشكل أصابع اليدين والقدمين والعينين.تم تشكيل الأنبوب العصبي (المخ والحبل الشوكي والأنسجة العصبية الأخرى للجهاز العصبي المركزي) بشكل جيد الآن، ويبدأ الجهاز الهضمي والأعضاء الحسية في التطور أيضا، ويبدأ العظم استبدال الغضروف.يكون الرأس كبيرا بالنسبة لبقية الجسم في هذه المرحلة؛ وفي نحو 6 أسابيع يمكن عادة اكتشاف ضربات القلب.بحلول نهاية الشهر الثاني، يبلغ طول الجنين نحو بوصة واحدة، ويزن نحو ثلث أونصة (أقل من 10 غرامات)، وفقا لموقع ويب ميد (webmd).نمو الجنين في الشهر الثالثيتم تشكيل الذراعين واليدين والأصابع والقدمين وأصابع القدم بشكل كامل. وفي هذه المرحلة، يبدأ الجنين الاستكشاف قليلا عن طريق القيام بأشياء مثل فتح وإغلاق قبضتيه وفمه. وبدأت أظافر اليدين والقدمين التطور وتتشكل الأذنان الخارجيتان.تتشكل بدايات الأسنان تحت اللثة، وتتطور الأعضاء التناسلية أيضا، لكن لا يزال من الصعب التمييز بين الجنسين في الموجات فوق الصوتية.بحلول نهاية الشهر الثالث، يكون الجنين قد اكتمل تشكيله؛ جميع الأعضاء والأطراف موجودة وستستمر في التطور، وتعمل الدورة الدموية والجهاز البولي أيضا وينتج الكبد الصفراء.في نهاية الشهر الثالث، يبلغ طول الجنين نحو 4 بوصات، ويزن نحو أونصة واحدة. (الأونصة تعادل نحو 28 غراما).نمو الجنين في الشهر الرابعقد تكون نبضات قلب الجنين مسموعة الآن من خلال أداة تسمى "دوبلر". أصابع اليدين والقدمين محددة جيدا. يتم تشكيل الجفون والحواجب والرموش والأظافر والشعر. تصبح الأسنان والعظام أكثر كثافة. يمكن للجنين أن يمص إبهامه، ويتثاءب، ويتمدد ويصنع الوجوه.بدأ الجهاز العصبي العمل. تم الآن تطوير الأعضاء التناسلية والأعضاء التناسلية بشكل كامل، ويمكن لطبيبك أن يرى بالموجات فوق الصوتية إذا كان سيتم تحديد الجنين ذكرا أو أنثى عند الولادة.بحلول نهاية الشهر الرابع يبلغ طول الجنين نحو 6 بوصات، ويزن نحو 4 أونصات.نمو الجنين في الشهر الخامسفي هذه المرحلة قد تشعرين بأن الجنين يتحرك، ويقوم بتنمية العضلات وتمرينها.يبدأ الشعر النمو على الرأس، وتكون الأكتاف والظهر مغطاة بشعر ناعم يسمى الزغب. يحمي هذا الشعر الجنين ويتساقط عادة في نهاية الأسبوع الأول من حياة طفلك.الجلد مغطى بطبقة بيضاء تسمى الطِّلاَء الجُبْنِي. يعتقد أن هذه المادة "الجبنية" تحمي جلد الجنين من التعرض الطويل للسائل الأمنيوسي، وتسقط هذه الطبقة قبل الولادة مباشرة.بحلول نهاية الشهر الخامس يبلغ طول الجنين نحو 10 بوصات ويزن من 1/2 إلى رطل واحد. (الرطل يعادل نحو 450 غراما).نمو الجنين في الشهر السادسإذا أمكنك النظر داخل الرحم الآن، ستلاحظين أن جلد الجنين مائل إلى الحمرة، متجعد، والأوردة مرئية من خلال الجلد الشفاف. تظهر بصمات الأصابع والقدم. في هذه المرحلة تبدأ الجفون الانفصال وتفتح العينان.يستجيب الجنين للأصوات عن طريق تحريك النبض أو زيادته، وقد تلاحظ حركات اهتزازية إذا أصيب الجنين بالفواق.بحلول نهاية الشهر السادس يبلغ طول الجنين نحو 12 بوصة، ويزن نحو رطلين.نمو الجنين في الشهر السابعيستمر الجنين في النضج. وفي هذه المرحلة تم تطوير السمع بشكل كامل، ويغير الجنين وضعه بشكل متكرر، ويستجيب للمنبهات، بما في ذلك الصوت والألم والضوء، ويبدأ السائل الأمنيوسي التقلص.في نهاية الشهر السابع، يبلغ طول الجنين نحو 14 بوصة، ويزن من 2 إلى 4 أرطال.نمو الجنين في الثلث الثالث من الحمل Third Trimesterيبدأ الثلث الثالث من الحمل في الأسبوع 28 من الحمل ويستمر حتى الولادة، أي نحو الأسبوع 40، وذلك وفقا لجمعية الحمل الأميركية (American Pregnancy Association).نمو الجنين في الشهر الثامنيستمر الجنين في النضج، وقد تلاحظين المزيد من الركل، ويتطور الدماغ بسرعة في هذا الوقت، ويمكن للجنين أن يرى ويسمع، ويتم تطوير معظم الأنظمة الداخلية بشكل جيد، لكن الرئتين قد لا تزالان غير ناضجتين.يبلغ طول الجنين نحو 18 بوصة، ويزن 5 أرطال.نمو الجنين في الشهر التاسعخلال هذه المرحلة يستمر الجنين في النمو والنضج، وتقترب الرئتان من التطور الكامل في هذه المرحلة.وتكون للجنين ردود أفعال منسقة، ويمكنه أن يرمش ويغلق عينيه ويدير رأسه ويمسك بقوة ويستجيب للأصوات والضوء واللمس.ويبلغ طول الجنين نحو 17 إلى 19 بوصة، ويزن من 5 إلى 6 أرطال.نمو الجنين في الشهر العاشرفي هذا الشهر الأخير يمكنك الدخول في المخاض في أي وقت، وقد تلاحظين أن الحركة أقل لأن المساحة ضيقة. وفي هذه المرحلة ربما تغير وضع الجنين استعدادا للولادة. من الناحية المثالية يتجه لأسفل الرحم، وقد تشعرين بعدم الارتياح الشديد في هذه الفترة الزمنية الأخيرة حيث ينزل الجنين إلى حوضك ويستعد للولادة.طفلك مستعد للقاء العالم في هذه المرحلة، ويبلغ طوله نحو 18 إلى 20 بوصة، ويزن نحو 7 أرطال.(الجزيرة)