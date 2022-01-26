8
o
بيروت
8
o
طرابلس
6
o
صور
8
o
جبيل
7
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟... اليك هذه المعلومات
Lebanon 24
26-01-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتضح للعلماء أن تناول كمية كبيرة من عصير البرتقال يخفض مستوى ضغط الدم، وتناول كوب واحد يوميا منه يساعد على تجنب مشكلات في القلب.
وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن الدكتورة كاري راكستون من مركز علوم عصير الفواكه في بلجيكا (Fruit Juice Science Centre)، أوضحت خصائص هذا المشروب الشائع، مشيرة إلى أن تناول كوب واحد من عصير البرتقال يوميا يخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3 ملم عمود زئبق والانبساطي بمقدار 2 ملم عمود زئبق.
وتقول الدكتورة، "يحتوي البرتقال وعصير البرتقال أيضا على بوليفينول نباتي يسمى هسبريدين، الذي يساعد على إسترخاء الأوعية الدموية، ما يسهل على الجسم التحكم بضغط الدم. ولكن يمتص الجسم هذا البوليفينول من العصير أفضل من امتصاصه من البرتقال الكامل، لقلة كمية الألياف الموجودة في البرتقال الكامل، ما يمنع الجسم من امتصاص الهسبريدين، كما أن عصير البرتقال مصدر للبوتاسيوم الذي يساعد على التحكم بضغط الدم ".
وتضيف الدكتورة، يتحول الهسبريدين في جسم الإنسان بعد عملية الهضم إلى هسبرتين.
وتقول، "هذا المركب الجديد الذي يسمى هسبرتين، يساعد على إسترخاء الأوعية الدموية، ما يؤثر في مستوى ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم في العالم عام 2020 أكثر من مليار شخص، ثلثهم لا يعلم بذلك. ويتم معالجة واحد من كل عشرة مرضى.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ بشأن الدولار في المصارف.. هذا ما واجهه المواطنون
01:15 | 2022-01-26
26/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
Lebanon 24
العاصفة "ياسمين" بدأت.. وستبلغ ذروتها في هذا الموعد!
00:20 | 2022-01-26
26/01/2022 12:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الدولار بـ 10 آلاف ليرة.. إليكم التفاصيل
02:45 | 2022-01-26
26/01/2022 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
Lebanon 24
عاصفة مخيفة ورياح غير مألوفة.... تسجيل صوتي ينتشر عبر "الواتساب"
05:31 | 2022-01-26
26/01/2022 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
Lebanon 24
رسائل مُبطّنة.. هؤلاء من استهدفهم الحريري في خطابه المفصلي
05:00 | 2022-01-26
26/01/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2022-01-26
إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم... عليك بعصير الجزر
12:00 | 2022-01-26
بعض الأمراض يمكن تجنبها عبر تناول زيت السمك
10:00 | 2022-01-26
التدخين... آثار غامضة غير متوقعة
08:00 | 2022-01-26
لصحة أفضل.. حبوب كاملة غنية بالبروتين والألياف وسهلة التحضير
07:00 | 2022-01-26
ثلثا مرضى "أوميكرون" أصيبوا بـ"كورونا" سابقاً
07:00 | 2022-01-26
كورونا وخصوبة الرجل... ما العلاقة بينهما؟
فيديو
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة! (فيديو)
14:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تُعلن عن نيتها طرح نسخ جديدة من سيارات "Exeed" (فيديو)
11:00 | 2022-01-26
27/01/2022 01:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
Lebanon 24
حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح
07:53 | 2022-01-26
27/01/2022 01:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact