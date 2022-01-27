صحة

البرغل.. فوائد صحية لا حصر لها

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:00
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يعتبر البرغل من الاختيارات التي نادراً ما توجد في أنظمتنا الغذائية، على الرغم من كونه بديلاً صحياً للأرز، وخياراً جيداً في حال الرغبة في خسارة الوزن، من دون الحاجة للشعور بالحرمان او الجوع.
وبحسب ما نقله موقع Mind your Body Green عن اختصاصية التغذية أندريا ماتيس، فإن البرغل، مقارنةً بالمنتجات الغذائية الأخرى، يحتوي على كم كبير من الفوائد الصحية بينما يُعد غير مكلف نسبياً.
أما أخصائية التغذية آمي غورين فقالت إنه "يمكن الحصول على 6 غرامات من البروتين و8 غرامات من الألياف ومجموعة متنوعة من المعادن، من بينها الحديد والمنغنيز، في كوب واحد فقط من البرغل المطبوخ".
من جهتها، أوضحت ماتيس أن "البرغل يُعتبر من الحبوب الكاملة"، مشيرةً إلى أن "اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب ودعم عملية الهضم وتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم".
وتابعت: "إذا كانت هناك مفاضلة بين البرغل والأرز، فإن البرغل أكثر كثافة من الناحية الغذائية، لأنه يحتوي على كمية أكبر من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين، علاوة على أنه مصدر كبير للفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة. لكنها حذّرت من أن هذا لا يعني أنه يجب استبعاد الأرز تماماً من النظام الغذائي، لكن ينبغي الاعتراف بأن البرغل يحتوي على قيمة غذائية أفضل من الأرز". 

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