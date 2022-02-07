صحة

ما أعراض سرطان المعدة التي يتجاهلها الناس عادة؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 23:00
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كشف الأطباء عن الأعراض المرضية التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة.
وتشير مجلة Focus الألمانية، إلى أن الأعراض المبكرة لسرطان المعدة عادة لا تثير اهتمام المصاب، حتى أن معطم الذين تظهر لديهم هذه الأعراض لا يربطونها بالسرطان، ويعتبرونها حساسية المعدة أو صعوبة هضم الطعام. ويعتبر الخبراء هذه المسألة من الأسباب الأساسية لتأخر تشخيص الإصابة بسرطان المعدة، الذي يكتشف عند ثلثي المرضى في مرحلة متقدمة.
ويدعو الأطباء، إلى الانتباه جيدا فيما إذا ظهرت حساسية من القهوة والمشروبات الكحولية أو بعض أنواع الفواكه. كما أن النفور من مواد غذائية معينة مثل اللحم يجب أن يثير الاهتمام. وكذلك استمرار الألم والشعور بالضغط وانتفاخ في الجزء العلوي من البطن، وعسر الهضم، وصعوبة في البلع، وفقدان الشهية، قد تكون علامات تشير إلى الإصابة بالسرطان. لذلك يجب عدم تجاهلها.
وقد يعاني المصاب في حالات كثيرة من التجشؤ والغثيان والتقيؤ وبالإضافة إلى ذلك تعتبر حالات التعب والارهاق وانخفاض قدرة العمل من الأعراض العامة لأمراض السرطان.
وكان الأطباء قد أعلنوا في وقت سابق أن الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، وفقدان الشهية، قد يشير إلى الإصابة بسرطان المعدة.
ويؤكد الأطباء، أن تشخيص مرض السرطان في مراحله المبكرة يزيد من فرص الشفاء كثيرا.
المصدر: روسيا اليوم
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