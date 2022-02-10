صحة

هكذا نخفّف من انتفاخ البطن

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-916758-637800417845592846.jpg
Doc-P-916758-637800417845592846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا شعرت أن معدتك ممتلئة وبطنك منتفخة، غالباً ما تكون هذه الحالة بسبب زيادة الغازات في الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن ينتج عن عدد من العوامل المختلفة. عادةً ما يكون الانتفاخ مشكلة في الجهاز الهضمي يمكن أن يكون سببها نوعية الطعام أو الإمساك أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي. كما يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء الحيض أيضاً إلى الانتفاخ.
على عكس الغازات التي يتم تناولها عن طريق ابتلاع الهواء أو تناول المشروبات الغازية، يتم إنتاج الغازات المعوية عن طريق التخمّر في المعدة. يمكن أن يؤدي تخمر الأمعاء المفرط إلى تعطل عملية الهضم، مما يجعل معدتك تشعر بالامتلاء وحتى بالألم. ومع ذلك، لا يعاني الجميع من الانتفاخ بالطريقة نفسها. يمكن أن تتراوح أعراض الانتفاخ في شدتها. يعاني بعض الأشخاص من ألم خفيف في الأمعاء، بينما يعاني البعض الآخر من انتفاخ أكثر ألماً. ويصف %75 من الأشخاص الأصحاء، الذين يعانون من انتفاخات غير متكررة، الألم بأنه متوسط أو شديد، وفقاً لموقع "هيلث دايجست".
- لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الانتفاخ، في المرة التالية التي تصاب فيها به، مثل شرب الماء الفاتر. فشرب حوالي 2.7 ليتر من الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة يمكن أن يساعد في تحسين الهضم. تقول إيمي شابيرو، اختصاصية التغذية، مسجلة في مؤسسة "ريال نيوتريشن": إنه "عندما نشعر بالجفاف، فإننا نميل إلى الاحتفاظ بأي ماء نستطيع. لذا فإن شرب المزيد من الماء يساعدنا على التخلّص من المياه المخزّنة. وكلما شربت أكثر قلّلت من الانتفاخ، فضلاً عن أن الماء يطرد الصوديوم الزائد".
- استهلاك المزيد من البروبيوتيك، أو الكائنات الحية الدقيقة، يعتبر طريقة رائعة أخرى للمساعدة في التخلص من الغازات والانتفاخ. وتعمل البروبيوتيك على إدخال بكتيريا جيدة إلى الأمعاء، والتي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء وتساعد في تخفيف الانتفاخ. وكذلك، فإن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الانتفاخ. ذلك لأن التمارين والنشاط البدني يمكن أن يحسنا الدورة الدموية عن طريق توجيه تدفق الدم بعيداً عن يديك وقدميك. يمكن أن يساعد هذا في تقليل احتباس الماء في منطقة المعدة والبطن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2022-02-10
01:24 | 2022-02-10
23:00 | 2022-02-09
16:00 | 2022-02-09
14:00 | 2022-02-09
14:00 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website