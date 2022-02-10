13
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هكذا نخفّف من انتفاخ البطن
Lebanon 24
10-02-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا شعرت أن معدتك ممتلئة وبطنك منتفخة، غالباً ما تكون هذه الحالة بسبب زيادة الغازات في الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن ينتج عن عدد من العوامل المختلفة. عادةً ما يكون الانتفاخ مشكلة في الجهاز الهضمي يمكن أن يكون سببها نوعية الطعام أو الإمساك أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي. كما يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء الحيض أيضاً إلى الانتفاخ.
على عكس الغازات التي يتم تناولها عن طريق ابتلاع الهواء أو تناول المشروبات الغازية، يتم إنتاج الغازات المعوية عن طريق التخمّر في المعدة. يمكن أن يؤدي تخمر الأمعاء المفرط إلى تعطل عملية الهضم، مما يجعل معدتك تشعر بالامتلاء وحتى بالألم. ومع ذلك، لا يعاني الجميع من الانتفاخ بالطريقة نفسها. يمكن أن تتراوح أعراض الانتفاخ في شدتها. يعاني بعض الأشخاص من ألم خفيف في الأمعاء، بينما يعاني البعض الآخر من انتفاخ أكثر ألماً. ويصف %75 من الأشخاص الأصحاء، الذين يعانون من انتفاخات غير متكررة، الألم بأنه متوسط أو شديد، وفقاً لموقع "هيلث دايجست".
- لحسن الحظ، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الانتفاخ، في المرة التالية التي تصاب فيها به، مثل شرب الماء الفاتر. فشرب حوالي 2.7 ليتر من الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة يمكن أن يساعد في تحسين الهضم. تقول إيمي شابيرو، اختصاصية التغذية، مسجلة في مؤسسة "ريال نيوتريشن": إنه "عندما نشعر بالجفاف، فإننا نميل إلى الاحتفاظ بأي ماء نستطيع. لذا فإن شرب المزيد من الماء يساعدنا على التخلّص من المياه المخزّنة. وكلما شربت أكثر قلّلت من الانتفاخ، فضلاً عن أن الماء يطرد الصوديوم الزائد".
- استهلاك المزيد من البروبيوتيك، أو الكائنات الحية الدقيقة، يعتبر طريقة رائعة أخرى للمساعدة في التخلص من الغازات والانتفاخ. وتعمل البروبيوتيك على إدخال بكتيريا جيدة إلى الأمعاء، والتي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء وتساعد في تخفيف الانتفاخ. وكذلك، فإن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الانتفاخ. ذلك لأن التمارين والنشاط البدني يمكن أن يحسنا الدورة الدموية عن طريق توجيه تدفق الدم بعيداً عن يديك وقدميك. يمكن أن يساعد هذا في تقليل احتباس الماء في منطقة المعدة والبطن.
تابع
الأكثر قراءة
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
Lebanon 24
جديد اوميكرون: احذروا هذه العلامة "غير المتوقعة" عند الاطفال!
03:30 | 2022-02-09
09/02/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
12:39 | 2022-02-09
09/02/2022 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
Lebanon 24
الشمال الثالثة... معركة "اسقاط جبران باسيل"
04:00 | 2022-02-09
09/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2022-02-10
هل تحسن مواقع التواصل صحتنا العقلية؟ إكتشف الحقيقة
01:24 | 2022-02-10
يعشقها الجميع.. لكن ما مضار الإفراط في تناولها؟
23:00 | 2022-02-09
الموز.. استمتع بفوائده وتجنب مخاطر الإكثار من تناوله
16:00 | 2022-02-09
مضاعفات خطيرة تظهر بعد عام من "العدوى الحادة" بكورونا... ما هي؟
14:00 | 2022-02-09
"معا".. تجربة مبتكرة لإيجاد علاجات "أرخص وأكثر فعالية" لكورونا
14:00 | 2022-02-09
لمرضى "الكوليسترول"... انتبهوا من تناول البيض
فيديو
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
02:00 | 2022-02-10
10/02/2022 10:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
10/02/2022 10:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact