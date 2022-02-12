هذا هو أفضل غذاء لحرق دهون البطن





بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، يجب اتباع أسلوب حياة صحي لضمان تقليل دهون البطن أي أنه لابد أن يصاحب النظام الغذائي الصحي المتنوع نشاط بدني وإقلاع أو تقليل من تناول كميات السكريات المضافة وانتقاء الأطعمة التي تساعد على عدم تخزين الدهون أو تعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون. وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بالحرص على تناول الغريب فروت باعتباره أفضل غذاء للمساعدة في تقليل دهون البطن.



نظام غذائي قديم

اشتهر "الغريب فروت" في أحد النظم الغذائية القديمة بافتراض أنه عبارة عن فاكهة تحرق الدهون ويمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطح ببساطة عن طريق إدراجه في الوجبات يوميًا. على مر العصور يمثل التخلص من دهون البطن أو الكرش تحديًا للملايين، لكن لا يمكن تصور أن السعي لحرق دهون البطن يقتصر على مجرد تناول مكمل غذائي أو تضمين طعام واحد محدد في النظام الغذائي.بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، يجب اتباع أسلوب حياة صحي لضمان تقليل دهون البطن أي أنه لابد أن يصاحب النظام الغذائي الصحي المتنوع نشاط بدني وإقلاع أو تقليل من تناول كميات السكريات المضافة وانتقاء الأطعمة التي تساعد على عدم تخزين الدهون أو تعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون. وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بالحرص على تناول الغريب فروت باعتباره أفضل غذاء للمساعدة في تقليل دهون البطن.نظام غذائي قديماشتهر "الغريب فروت" في أحد النظم الغذائية القديمة بافتراض أنه عبارة عن فاكهة تحرق الدهون ويمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطح ببساطة عن طريق إدراجه في الوجبات يوميًا.

على الرغم من عدم وجود بيانات إكلينيكية تؤكد أن تناول "الغريب فروت" سيحرق حرفيًا دهون البطن لدرجة أن الشخص سينعم بلياقة بدنية رشيقة في غضون أيام، تظهر بعض الدراسات أن تناول هذه الفاكهة قد يدعم بشكل طبيعي جهود إنقاص الوزن، وبالتالي يساعد تقليل دهون البطن.