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صحة
هذا هو أفضل غذاء لحرق دهون البطن
Lebanon 24
12-02-2022
|
23:00
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على مر العصور يمثل التخلص من دهون البطن أو الكرش تحديًا للملايين، لكن لا يمكن تصور أن السعي لحرق دهون البطن يقتصر على مجرد تناول مكمل غذائي أو تضمين طعام واحد محدد في النظام الغذائي.
بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eat This Not That، يجب اتباع أسلوب حياة صحي لضمان تقليل دهون البطن أي أنه لابد أن يصاحب النظام الغذائي الصحي المتنوع نشاط بدني وإقلاع أو تقليل من تناول كميات السكريات المضافة وانتقاء الأطعمة التي تساعد على عدم تخزين الدهون أو تعزز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون. وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بالحرص على تناول الغريب فروت باعتباره أفضل غذاء للمساعدة في تقليل دهون البطن.
نظام غذائي قديم
اشتهر "الغريب فروت" في أحد النظم الغذائية القديمة بافتراض أنه عبارة عن فاكهة تحرق الدهون ويمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطح ببساطة عن طريق إدراجه في الوجبات يوميًا.
على الرغم من عدم وجود بيانات إكلينيكية تؤكد أن تناول "الغريب فروت" سيحرق حرفيًا دهون البطن لدرجة أن الشخص سينعم بلياقة بدنية رشيقة في غضون أيام، تظهر بعض الدراسات أن تناول هذه الفاكهة قد يدعم بشكل طبيعي جهود إنقاص الوزن، وبالتالي يساعد تقليل دهون البطن.
الألياف المشبعة
يعتبر الغريب فروت مصدرًا للعناصر الغذائية التي تساعد في دعم فقدان الوزن، من بينها الألياف المشبعة. وتظهر البيانات المنشورة في دورية الغذاء الطبي أن تناول نصف حبة غريب فروت طازجة قبل الوجبات مرتبط بفقدان الوزن بشكل كبير.
وفقًا لبيانات الرصد المنشورة في دورية "أبحاث الغذاء والتغذية"، كان وزن الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم أقل بين مستهلكي الغريب فروت مقارنة بغير مستهلكي الغريب فروت.
نتائج خلال 6 أسابيع
وعند تقييم آثار تناول أنواع معينة من "الغريب فروت" على الوزن، تُظهر بيانات من دراسة صغيرة أن تناول نصف حبة غريب فروت ريو الأحمر قبل كل وجبة لمدة 6 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في محيط الخصر.
فوائد صحية
على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فوائد فقدان الدهون من الغريب فروت في النظام الغذائي، فإن تضمين فاكهة الغريب فروت في النظام الغذائي الصحي العام يمكن أن يساعد في منح الجسم الدفعة التي يحتاجها لرؤية النتائج المرجوة.
تحتوي فاكهة الغريب فروت على سعرات حرارية قليلة وخالية من الدهون ولا تحتوي على سكريات مضافة، مما يجعلها إضافة رائعة لأي نظام غذائي يركز على حرق الدهون في منطقة البطن.
ويمنح تناول الغريب فروت الجسم أيضًا عناصر غذائية مفيدة مثل فيتامين C وحمض الفوليك وفيتامين A.
آثار جانبية بسيطة
يمكن أن يصاحب تناول الغريب فروت يوميًا جانب سلبي بسيط، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، لذا يجب استشارة طبيب قبل البدء في إدراجه في الوجبات اليومية.
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