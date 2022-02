للتخلص من دهون البطن... اليكم الفطور المثالي

وحسب الموقع، يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية إلى عدد من المشكلات الصحية منها الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية



وقالت أخصائية التغذية جانيت كولمان إنه "بينما لا يمكنك تقليل الدهون الحشوية على الفور، يمكنك تحسين صحتك العامة وتقليصها من خلال التغييرات الغذائية، والتي تشمل تناول المزيد من الألياف والبروتين، وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبتك".



ومن بين الطرق التي تساعد على التغييرات الغذائية هي إدخال أطعمة صحية في وجبة الإفطار، فبحسب كولمان إن تناول وجبة إفطار متوازنة يساعد في إنقاص الوزن بشكل عام لأنه يحفز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.



واستعرضت كولمان 5 أطعمة يمكن تناولها صباحا للمساعدة في بدء اليوم بطريقة صحية وهي:



الشوفان حيث تم ربط دقيق الشوفان بعدد من الفوائد الصحية مثل استقرار نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، والمساعدة في إدارة فقدان الوزن، وتعود معظم فوائد دقيق الشوفان إلى محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان التي تعد عنصرا غذائيا مهما في إنقاص الوزن.

اللوز والمكسرات التي اعتبرتها كولمان مصدرا ممتازا للبروتين النباتي والدهون الصحية مثل أحماض "أوميغا 3" التي تساعد في تنظيم سكر الدم والإنسولين الأمر الذي يؤدي مع الوقت إلى خفض نسبة الدهون الحشوية.

الفواكه وهي تساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول السكر، وبحسب كولمان فإن فواكه معينة مثل الفراولة والعنب البري تحتوي على مركبات الفلافونويد التي من المعروف أنها تساعد في إنقاص الوزن.

الأطعمة المخمرة التي أشارت إليها أخصائية التغذية أليسون تالمان معتبرة أن تناول أطعمة مثل مخلل الملفوف أو الزبادي المليئة بالبكتيريا تعزز صحة الأمعاء.

السلمون هو مصدر لذيذ آخر للدهون الصحية التي يمكن للإنسان أن يبدأ يومه به حسب تالمان فهو نوع من الدهون الصحية التي قد تقلل الدهون الحشوية لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د والحديد.



( Eat This, Not That)