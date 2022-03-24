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صحة
هل ترغب في العيش طويلا... اتبع هذا النظام الغذائي
Lebanon 24
24-03-2022
|
11:00
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كشف العالم الأمريكي دان بوتنر عن المواد الغذائية التي لا تدخل في مكونات النظام الغذائي للمعمرين
ويشير العالم في حديث لموقع Eat This, Not That ، إلى أنه توجد على الأرض خمس "مناطق زرقاء" - وهي المناطق التي فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام. وهذه المناطق هي: سردينيا الإيطالية وأكيناوا اليابانية ومنطقة في كاليفورنيا و إيكاريا اليونانية وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا. وسكان جميع هذه المناطق لهم نظام غذائي متشابه، حيث جميعهم يتناولون الحبوب الكاملة والبقوليات ويتناولون النبيذ الأحمر بانتظام.
ويضيف، يحاول سكان هذه المناطق تجنب تناول أطعمة معينة مثل الوجبات السريعة، التي ترفع مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول، وتزيد من خطر السمنة واحتشاء عضلة القلب.
ووفقا للعالم، يجب عدم تناول المعجنات والأطعمة المحتوية على السكر بما فيها المياه الغازية. وينصح بتناول أقل من 28 غراما من السكر في اليوم. لأن زيادة كمية السكر في النظام الغذائي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وبالتالي يقصر العمر.
ويوصي العالم بتقليل استهلاك اللحوم وخاصة الحمراء منها، وكذلك منتجات اللحوم المصنعة النقانق والصوصج وغيرها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة. كما أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9 بالمئة واللحوم المعالجة بنسبة 18 بالمئة.
( نوفوستي)
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