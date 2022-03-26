6 عادات صحية تساعدك في خفض سكر الدم.. تعرّف إليها

تشير بعض التقارير الصحية إلى أن الأدوية ليست هي الطريقة الوحيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم. وعلى الرغم من أنه من المهم دائمًا اتباع تعليمات الطبيب بخصوص الأدوية، فإن هناك طرقًا طبيعية أخرى للمساعدة على ضبط نسبة السكر.بدلاً من الاعتماد على الأدوية، يوصي اختصاصيو التغذية في موقع "eat this not that" باتباع بعض الإجراءات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة لضبط نسبة السكر، وربما إنقاص الوزن والشعور بالتحسن بشكل عام:1- المشي بعد الوجباتإذا كنت تعيش مع مقدمات السكري أو كنت مصابا بالسكري لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك سمعت عن أهمية دمج النشاط البدني. تُظهر الأبحاث الوفيرة أن تشغيل عضلاتك يمكن أن يحافظ على انخفاض مستويات السكر في الدم.ولكن ماذا لو كان جدولك الزمني لا يسمح لك بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لجلسة تعرق يومية؟ لا يزال بإمكانك جني فوائد التمرين بمشي بسيط بعد الوجبة. وجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care أن المشي بعد الوجبات يحسن بشكل ملحوظ التحكم في نسبة السكر في الدم لدى كبار السن.2- جرب بدائل السكرلطالما اعتاد الأطباء وخبراء التغذية على استخدام المحليات الخالية من السكر للأشخاص المصابين بداء السكري، ويمكنك الاختيار من بين الكثير من البدائل التي لا ترفع نسبة السكر في الدم مثل: ستيفيا وسكرالوز، وإريثريتول، وأليلوز. العديد من هذه المنتجات حلوة تمامًا مثل السكر وتمزج بشكل جميل مع المخبوزات أو المشروبات الساخنة.3- استمتع بدقيق الشوفانلا تتساوى الكربوهيدرات مع نسبة السكر في الدم. الألياف، على الرغم من أن الألياف تعتبر كربوهيدرات، فإن لها تأثيرات مختلفة تمامًا في التحكم بنسبة السكر في الدم عن الكربوهيدرات المكررة الأخرى. هل تتطلع إلى زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان؟ يعد استبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة عملية تبديل سهلة. ومن خلال تناول دقيق الشوفان في وجبتك الصباحية، ستحصل على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان.4- احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدكأثناء إدارة نسبة السكر في الدم، قد تشعر أنك تعمل باستمرار للحفاظ على الكربوهيدرات والسكريات والسعرات الحرارية تحت حد معين. لحسن الحظ، فإن شرب الكثير من الماء طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي.كلما زادت كمية المياه التي يجب أن تعمل بها الكلى، كان التخلص من السكر الزائد في الدم أسهل. ووجدت دراسة جديدة أن شرب المزيد من الماء يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.5- حدّد موعداً ثابتاً للنومالحصول على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين ويجعلك أكثر جوعًا في اليوم التالي، مما يهيئك لخيارات النظام الغذائي السيئة مثل ارتفاع الكربوهيدرات والسكر. ووجدت دراسة أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز.في عالم صاخب ومرهق، قد يكون الحصول على قسط كبير من الراحة تحديًا، ولن يحدث إصلاح عادات نومك بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن الذهاب للنوم في وقت ثابت كل ليلة يشجع على نوم أطول وأكثر انتعاشا.6- اختر الشوكولاتة الداكنةالحلويات ليست مستبعدة تمامًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم. أحد أفضل الخيارات هو علاج غني يحبه الجميع تقريبا: الشوكولاتة الداكنة.نظرا لأنها مليئة بمركبات الفلافونول المضادة للأكسدة، فإن هذه الحلوى قد تخفض نسبة السكر في الدم عن طريق مساعدة الخلايا على إفراز الأنسولين.