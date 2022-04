4 مشروبات تساعدك على نوم أفضل ليلاً

يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلًا، وفقًا لمايو كلينك. وتم ربط الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة بشكل منتظم بمشاكل مثل زيادة الوزن ووجود مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب، وغيرها من الأمراض. لذا، يعد التركيز على حسن اختيار ما يتم تناوله من مشروبات قبل النوم من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تمنح نومًا أفضل ليلاً.تضمن تقرير نشره موقع Eat This Not That معلومات تم جمعها من بعض خبراء التغذية ما يلي:1. الحليبيمكن أن يساعد شرب الحليب ليلاً على الاسترخاء قبل النوم. ويمكن أن يتم شربه بعدة طرق منها أن يكون على شكل حليب دافئ أو كاكاو بالحليب ساخن أو دافئ أو حتى حليب بالكركم.