ما هي الآثار الجانبية السرية لتناول المانجو؟

المانجو مليء بقيمة غذائية لا توجد في العديد من الفواكه الأخرى - ولكن، هناك بعض الجوانب السلبية لتناول المانجو التي ربما تريد أن تعرف عنها خاصة إذا كنت تعاني من حساسية معينة، بحسب داليساندرو أخصائية التغذية المسجلة والمحاضرة في كلية هربرت إتش ليمان بجامعة مدينة نيويورك، بحسب Eat This, Not That.تقول داليساندرو إن المانجو طعام كثيف العناصر الغذائية بشكل عام" يحتوي على أشكال مختلفة من المغذيات النباتية، والتي تصفها بأنها "مركبات كيميائية داعمة للصحة" توجد في العديد من النباتات.وتضيف: "عندما تقطع هذه الفاكهة ذات النواة اللذيذة، فإنك تصل إلى مصدر قوي للبوتاسيوم. المانجو عبارة عن "غذاء غني بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد في تعويض تناول كميات كبيرة من الصوديوم وإدارة ارتفاع ضغط الدم، ولكنه ليس غنيا بالبوتاسيوم للدرجة التي يكون فيها محظورا على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو غيرها".المانجو غنية بفيتامين A، مما يجعلها رائعة لصحة الجلد والعين، فضلا عن كونها مصدرا رائعا لفيتامين C لحماية الخلايا وللمساعدة في زيادة امتصاص الحديد، خاصة للنباتيين وأي شخص مصاب فقر الدم الناقص، بحسب خبيرة التغذية.