27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ما هي الآثار الجانبية السرية لتناول المانجو؟
Lebanon 24
17-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
المانجو مليء بقيمة غذائية لا توجد في العديد من الفواكه الأخرى - ولكن، هناك بعض الجوانب السلبية لتناول المانجو التي ربما تريد أن تعرف عنها خاصة إذا كنت تعاني من حساسية معينة، بحسب داليساندرو أخصائية التغذية المسجلة والمحاضرة في كلية هربرت إتش ليمان بجامعة مدينة نيويورك، بحسب Eat This, Not That.
تقول داليساندرو إن المانجو طعام كثيف العناصر الغذائية بشكل عام" يحتوي على أشكال مختلفة من المغذيات النباتية، والتي تصفها بأنها "مركبات كيميائية داعمة للصحة" توجد في العديد من النباتات.
وتضيف: "عندما تقطع هذه الفاكهة ذات النواة اللذيذة، فإنك تصل إلى مصدر قوي للبوتاسيوم. المانجو عبارة عن "غذاء غني بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد في تعويض تناول كميات كبيرة من الصوديوم وإدارة ارتفاع ضغط الدم، ولكنه ليس غنيا بالبوتاسيوم للدرجة التي يكون فيها محظورا على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو غيرها".
المانجو غنية بفيتامين A، مما يجعلها رائعة لصحة الجلد والعين، فضلا عن كونها مصدرا رائعا لفيتامين C لحماية الخلايا وللمساعدة في زيادة امتصاص الحديد، خاصة للنباتيين وأي شخص مصاب فقر الدم الناقص، بحسب خبيرة التغذية.
إلا أنها تستطرد بالقول: "لكن المانجو يأتي مع بعض الآثار الجانبية المثيرة للاهتمام".
وتمضي داليساندرو موضحة: "المانجو ليست فاكهة مجانية للجميع. صدق أو لا تصدق، إذا كانت لديك حساسية تجاه مادة تركيبية معينة، فقد تواجه أيضا بعض المشكلات مع المانجو".
وتقول: " كن حذرا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة اللاتكس. تشبه بروتينات المانجو تلك الموجودة في مادة اللاتكس، لذلك قد يكون لديك رد فعل".
وتشدد على أن المانجو قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم "لأن الفاكهة في الغالب عبارة عن كربوهيدرات. حتى سكريات الفاكهة الطبيعية قد تعمل مثل السكر المكرر بكميات كبيرة".
وتضيف أخصائية التغذية "ليس هناك الكثير من الألياف لإبطاء عملية الهضم بمجرد إزالة القشرة، لذا تأكد من الاقتران مع طعام أكثر تعقيدا إذا تم تشخيصك بمرض السكري، هذا يعني أنه إذا كانت المانجو مكونا منتظما في عصيرك، فقد ترغب في إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف حتى لا تستهلك فقط هريس الفاكهة السكرية".
كذلك، يمكن أن يسبب المانجو بعض الاضطرابات في البطن. تقول داليساندرو "الاستهلاك المفرط للمانجو قد يسبب بعض الضيق المعوي لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات القابلة للتخمير، لذلك إذا كنت تتعامل مع حالة معوية مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، فقد تختار الحد من المانجو أو تجنبه".
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
04:00 | 2022-04-17
17/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
15:36 | 2022-04-16
16/04/2022 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
14:00 | 2022-04-16
16/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
05:15 | 2022-04-17
17/04/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
23:10 | 2022-04-16
16/04/2022 11:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-04-17
مع التقدم في العمر.. أجسامنا بحاجة للمزيد من هذه المادة
08:00 | 2022-04-17
أفضل عادة أكل للوقاية من مرض السكري
02:00 | 2022-04-17
تغير الصوت قد يكون علامة على إصابتك بهذا المرض
23:00 | 2022-04-16
4 مشروبات يتناولها الأشخاص الأطول عمراً بالعالم.. ماهي؟
16:00 | 2022-04-16
أكثر من 5 الاف "فيروس" تعيش في قلب المحيطات... اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-04-16
الأدوية المضادة "للكوليسنرول"... اليكم بعض آثارها الجانبية
فيديو
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
17/04/2022 20:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
17/04/2022 20:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
17/04/2022 20:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact