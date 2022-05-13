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صحة
مضادات الأكسدة تحمي الذاكرة من الخرف
Lebanon 24
13-05-2022
|
02:00
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توصلت دراسة جديدة إلى دلائل على أن مضادات الأكسدة تحمي من التنكس العصبي، والذي يرتبط بالإصابة بالخرف والزهايمر. وأظهرت الأبحاث أن المستويات العالية من الكاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر توجد في الفواكه والخضروات بشكل طبيعي، تحمي الذاكرة من التدهور.
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وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، قامت الباحثة مي بيضون وزملاؤها في مختبر علم الأوبئة وعلوم السكان في المعهد الوطني للشيخوخة بالولايات المتحدة، بدراسة مجموعة بيانات كبيرة شملت 7 آلاف شخص أعمارهم بين 45 و90 عاماً.
ودرس الباحثون مستويات مضادات للأكسدة في دم المشاركين، بما في ذلك فيتامينات "أ" و"سي" و"إي" والعديد من الكاروتينات، وهي أصباغ موجودة في النباتات يحولها الجسم إلى فيتامين أ.
وقالت الدكتورة مي بيضون: " مضادات الأكسدة قد تحمي الدماغ من التلف المرتبط بالخرف. يحدث الإجهاد التأكسدي بمستوى عالٍ بشكل غير طبيعي في الجسم، بما في ذلك داخل الدماغ، وفي مثل هذه الظروف، قد يساعد تناول مضادات الأكسدة في حماية خلايانا من التلف، بما في ذلك خلايا الدماغ".
ويساعد تنويع الأطعمة، وزيادة حصة الأطعمة النباتية على تعزيز مستوى مضادات الأكسدة في الجسم.
وإلى جانب المكسرات والبذور، توجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل: التوت، والجزر، والمانجو، والفراولة (الفريز)، والكيوي، والفلفل، والبطاطا الحلوة، الأفوكادو، والبروكلي، والرمان، والطماطم، والسبانخ، والزنجبيل، والكركم.
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