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صحة

هل تتعرّق خلال النوم؟ إليك الأسباب

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:00
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في بعض الأحيان يكون التعرق نتيجة ليالي الصيف شديدة الحرارة أو بسبب الأغطية الثقيلة أو سوء تكييف الهواء ومع ذلك، التعرق الليلي ليست دائمًا طبيعية أو ناتجة عن الحرارة.

في بعض الأحيان، قد يشير التعرق الليلي إلى مشاكل صحية، حتى لو لم يحتاجوا دائمًا إلى العلاج، في بعض الحالات، يمكن تنظيمه عن طريق فحص درجة حرارة مكيف الهواء أو تغيير اللحاف، أو اختيار الأقمشة الخفيفة لوقت النوم، لكن هل يجعلك تتساءل لماذا تتعرق كثيرًا أثناء نومك؟ تابع القراءة لمعرفة الخمسة الأوائل أسباب التعرق الليلي وفقا لموقع " timesnownews".
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سن اليأس:
 
انقطاع الطمث من أهم مسببات التعرق الليلي، التغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة بعد انتهاء سنوات الإنجاب هي المسؤولة عن ذلك، يمكن أن يصاحبها أيضًا هبات ساخنة وتقلبات مزاجية.

انخفاض مستويات السكر في الدم:
 
نقص سكر الدم هو عندما تنخفض مستويات السكر في الدم إلى مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي، يرتبط هذا بمرض السكري ومن المرجح أن يعاني منه معظم الأشخاص الذين يتناولون أدوية الأنسولين.

الآثار الجانبية لمسكنات الألم:
 
قد يكون التعرق ليلًا أيضًا نتيجة لتناول مضادات الاكتئاب والمنشطات ومسكنات الألم، إذا حدث هذا في كثير من الأحيان، يمكن للشخص أن يطلب من الطبيب أن يوصي بأدوية بديلة.

الكحول:
 
أولئك الذين اعتادوا على شرب كوب أو كوبين من الكحول هم أكثر عرضة للمعاناة من الانجراف. قد يكون هذا سببًا للتعرق الليلي حيث يعمل الكحول على إرخاء المسالك الهوائية مما يجعل التنفس أكثر صعوبة ونتيجة لذلك ، يبذل الجسم جهدًا إضافيًا للقيام بذلك وبالتالي يرفع درجة الحرارة.

القلق:
 
 القلق هو أيضًا سبب شائع للتعرق الليلي المفرط، عندما يشعر الفرد بالقلق ، تبدأ درجات حرارة الجسم في الارتفاع استجابةً لمحاربة المشاعر السلبية.
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