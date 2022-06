مع التقدم بالعمر... هذا ما نحتاجه لتقوية العظام

Advertisement

يعطي الهيكل العظمي للإنسان شكله المميز والصلب، وتتصل بالهيكل العظمي العضلات والأربطة والأوتار، وكلها محور الحركة في جسم الإنسان.ينصح الأطباء باختيار غذاء مناسب لدعم صحة الهيكل وتساعد بعض المشروبات بعيدا عن منتجات الألبان بحسب الخبراء على زيادة الكالسيوم وتزويد العظام بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.وتشمل العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لتقوية العظام الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين ك والفوسفور والبورون وفيتامين ج والبوتاسيوم، وبالنسبة للجزء الأكبر فإن نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا يمكنه أن يوفر جميع احتياجات العظام لا سيما الأطعمة الشائعة مثل الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.يشرح أخصائيو التغذية أن المدخول من الكالسيوم ينتقل من مستوى الحفاظ على 1000 وحدة دولية في اليوم عندما يكون عمرك أقل من 50 عاما إلى 1200 وحدة دولية على الأقل يوميا للنساء، و 1000 إلى 1200 وحدة دولية يوميا للرجال فوق 50 سنة.فيما يلي أربعة من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها يوميا لضمان عظام أقوى مع التقدم في العمر بحسب الخبراء:عصير البرقوق( الخوخ المجفف)يحتوي البرقوق على عناصر غذائية مثل فيتامين K والفوسفور والبورون والبوتاسيوم التي تعمل جميعها في انسجام للمساعدة في دعم بنية عظام الجسم وحماية العظام من الانهيار مع التقدم في العمر. تقول أخصائية التغذية The Nutrition Twins "تستمر الأبحاث في إظهار أنها تساعد في دعم صحة العظام لدى الرجال والنساء وأن تناول 5-6 حبات برقوق كل يوم قد يساعد في منع فقدان العظام".شاي أخضريقول أخصائيو التغذية أنه "يعتقد أن مكونات الشاي الأخضر النشطة بيولوجيا قد تقلل من خطر الإصابة بالكسور من خلال تحسين كثافة المعادن في العظام (BMD) ودعم نمو العظام".ووجدت إحدى الدراسات على وجه الخصوص ، أن كثافة المعادن في عظام النساء (BMD) تنخفض بشكل كبير في أول 3 إلى 5 سنوات بعد انقطاع الطمث مباشرة.توضح Nutrition Twins أن "الشاي الأخضر يحتوي أيضا على الفلورايد الضروري لعظام قوية ويساعد على إبطاء تقدم هشاشة العظام".عصائر خضراءتقول الأخصائية The Nutrition Twins :"بالنسبة للمبتدئين، تأكد من أن عصيرك الأخضر يحتوي على الكثير من الخضار الخضراء الصلبة - مثل البقدونس والكزبرة والخس واللفت والكرنب التي يمكن أن تزود عظام الجسم بالكالسيوم النباتي لبناء العظام".وتضيف:"الخضار الموجودة في العصير الأخضر غنية جدا بفيتامين C ، ما يساعد في تكوين الكولاجين لتقوية عظامك بشكل أكبر".الكفيرالكفير هو مشروب بروبيوتيك مخمر يتم صنعه تقليديا عن طريق إضافة حبوب الكفير إلى حليب البقر أو حليب الماعز، بينما يمكن جعل الكفير خاليا من منتجات الألبان مع البدائل الحلوة الأخرى، مثل ماء جوز الهند أو حليب جوز الهند - إلا أنها لن تقدم نفس الفوائد الغذائية مثل الألبان."eatthis"