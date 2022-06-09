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صحة

أمراض الكبد... اليكم بعض مؤشراتها

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:00
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يرتبط مرض الكبد الدهني عادة بعلامات مثل اليرقان أو آلام البطن، لكن أحد الخبراء أشار إلى أن المرض يمكن أن يُظهر علامات أخرى أقل شيوعا.

وأوضحت الدكتورة ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس أونلاين: "مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو حالة مزمنة ناجمة عن تخزين الكثير من الدهون داخل خلايا الكبد". وبسبب زيادة الدهون في العضو، يرتبط مرض الكبد الدهني غير الكحولي بحالات مرضية، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.
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وعندما يتعلق الأمر باكتشاف الجاني ، فإن المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني لا تظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية.

ومع تقدم الحالة، قد يدق الجسد أجراس الإنذار، ويُظهر أعراضا مختلفة، أقلها شهرة هو تعجر الأصابع.

وأوضحت الدكتورة لي أن هذا العارض يشير إلى مرض مزمن في الكبد و"قد لا يتم التعرف عليه".

ويصف تعجر الأصابع تضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر لأسفل، حيث تصبح أكثر استدارة مقارنة بالشكل الطبيعي.

وكشفت مؤسسة Mount Sinai الصحية العلامات المنذرة التي يمكن أن تكشف عن هذا العارض:

- زيادة ليونة الأظافر، وزيادة ليونة بطانة الأظافر

- تشكيل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة

- أظافر تبدو وكأنها شبه مفصولة عن سطح الجلد

- دفء أو احمرار الجلد الموجود أسفل سطح الأظافر

- تحدب سطح الأظافر بشكل قد يجعله أشبه بالملعقة المقلوبة

وأشار الموقع إلى أن تعجر الأصابع عادة ما يتطور بسرعة في غضون بضع أسابيع فقط. وقد تظهر العلامات على أصابع اليدين والقدمين، كما أنها عادة ما تظهر على أصابع كلتا اليدين أو كلتا القدمين.

وعندما يتعلق الأمر بمرض الكبد الدهني، فإن تعجر الأصابع يشير إلى تليف الكبد، المعروف أيضا بالمرحلة "الأكثر خطورة"، باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

وخلال هذه المرحلة، يتقلص الكبد ويصبح متندبا ومتكتلا، كما توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وتحذر الهيئة الصحية من أن هذا الضرر دائم ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد أو السرطان.

وبصرف النظر عن تعجر الأصابع، يتسبب تليف الكبد في ظهور علامات "شديدة" أخرى، بما في ذلك:

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

-حكة في الجلد

-تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن (وذمة)"إكسبريس"


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