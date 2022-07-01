فوائد الخيار الصحية... المجهولة

Advertisement

قال مركز الصحة الألماني إن للخيار أهمية كبيرة للصحة، خاصة خلال فصل الصيف لأنه غنياً بالماء، حيث إنه يتألف من الماء بنسبة 97%.وأضاف المركز أنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام على 12 سعراً حرارياً فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة والتخلص من الوزن.كما يعد غنياً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع.ويحتوي الخيار على فيتامين B المهم للأعصاب، والبشرة، والشعر، وفيتامين C المهم للمناعة والماغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات، والفوسفور المهم للعظام.