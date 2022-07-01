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صحة
فوائد الخيار الصحية... المجهولة
Lebanon 24
01-07-2022
|
02:00
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قال مركز الصحة الألماني إن للخيار أهمية كبيرة للصحة، خاصة خلال فصل الصيف لأنه غنياً بالماء، حيث إنه يتألف من الماء بنسبة 97%.
وأضاف المركز أنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام على 12 سعراً حرارياً فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة والتخلص من الوزن.
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كما يعد غنياً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الهضم وتساعد على إطالة الشعور بالشبع.
ويحتوي الخيار على فيتامين B المهم للأعصاب، والبشرة، والشعر، وفيتامين C المهم للمناعة والماغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات، والفوسفور المهم للعظام.
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