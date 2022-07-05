29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تتعرض للتعرق الزائد؟ إليك الأسباب
Lebanon 24
05-07-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزداد نسبة التعرق خلال فصل الصيف، والسبب هو ارتفاع درجة الحرارة والأشياء أخري سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "healthline".
أسباب التعرق
أوضح التقرير، أن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات حرارة الطقس، تعد هي السبب في إفراز الجسم لنسب عالية من العرق، ولكن في بعض الأحيان يكون مؤشرا لوجود اضطرابات صحية، ومنها:
Advertisement
التوتر
هل تعلم أن الشعور بالتوتر والقلق يعد من الأمور المسببة لزيادة إفراز العرق بالجسم، فالإنسان لديه نوعان من الغدد العرقية وهما غدد إكرين التي تفرز العرق بلا رائحة، والثانية الغدد الصماء والسبب في خروج العرق منها تواجد البكتريا، ولذا فالتوتر والقلق يحفزان عملها ولذا يفرز عرق ذو رائحة كريهة.
انخفاض نسبة السكر في الدم
هل تعلم أن زيادة إفراز العرق تعد علامة علي الإصابة بانخفاض نسبة السكر بالدم، ويكون أقل من 70 مليجرام، ولذا يقوم الجسم بإفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد من تحفيز عملية التعرق، وقد يصاحب هذا الأمر الصداع والغثيان.
علامة علي الجفاف
نعم..لا تشعر بالاستغراب فقد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف نتيجة لنقص السوائل في الجسم بالتعرق الشديد.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
14:27 | 2022-07-04
04/07/2022 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
11:13 | 2022-07-04
04/07/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
13:28 | 2022-07-04
04/07/2022 01:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
10:53 | 2022-07-04
04/07/2022 10:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
09:20 | 2022-07-04
04/07/2022 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2022-07-04
رياضة يمارسها الملايين تعصف بقدرة الرجال
16:00 | 2022-07-04
6 علامات تنذر بالخطر يجب ألا تتجاهلها أبدا على أظافرك
14:00 | 2022-07-04
البطاطا... اليكم بعض فوائدها
12:00 | 2022-07-04
للالتزام بالنظام الغذائي... اليكم بعض النصائح
10:00 | 2022-07-04
لقاح مضاد للانفلونزا قيد الدرس... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-07-04
لماذا تصاب النساء بمرض ألزهايمر أكثر من الرجال؟
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 11:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
05/07/2022 11:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
05/07/2022 11:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact