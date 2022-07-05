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صحة

هل تتعرض للتعرق الزائد؟ إليك الأسباب

Lebanon 24
05-07-2022 | 02:00
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يزداد نسبة التعرق خلال فصل الصيف، والسبب هو ارتفاع درجة الحرارة والأشياء أخري سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "healthline".

أسباب التعرق
أوضح التقرير، أن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات حرارة الطقس، تعد هي السبب في إفراز الجسم لنسب عالية من العرق، ولكن في بعض الأحيان يكون مؤشرا لوجود اضطرابات صحية، ومنها:
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التوتر
هل تعلم أن الشعور بالتوتر والقلق يعد من الأمور المسببة لزيادة إفراز العرق بالجسم، فالإنسان لديه نوعان من الغدد العرقية وهما غدد إكرين  التي تفرز العرق بلا رائحة، والثانية الغدد الصماء والسبب في خروج العرق منها تواجد البكتريا، ولذا فالتوتر والقلق يحفزان عملها ولذا يفرز عرق ذو رائحة كريهة.

انخفاض نسبة السكر في الدم
هل تعلم أن زيادة إفراز العرق تعد علامة علي الإصابة بانخفاض نسبة السكر بالدم، ويكون أقل من 70 مليجرام، ولذا يقوم الجسم بإفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد من تحفيز عملية التعرق، وقد يصاحب هذا الأمر الصداع والغثيان.

علامة علي الجفاف
نعم..لا تشعر بالاستغراب فقد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف نتيجة لنقص السوائل في الجسم بالتعرق الشديد.
 
 
(اليوم السابع)
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