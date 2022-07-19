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صحة

ما هو تأثير لقاحات كورونا على الدورة الشهرية؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 23:18
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كتبت شانتال عاصي في الديار:
 
يبدو أن اللقاحات ضد فيروس كورونا لها تأثير طفيف في الدورة الشهرية، حسب نتائج دراسة في الولايات المتحدة. ووفقا لدراسة أميركية سابقة، تبيّن أن التطعيم ضد كورونا يمكن أن يؤخر قليلا الدورة الشهرية عند النساء. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "أمراض النساء والولادة"، فإن الدورة الشهرية تبدأ بعد يوم تقريبا عند النساء الملقحات مقارنة بالنساء غير الملقحات. ومع ذلك، لم تتأثر مدة الدورة الشهرية. ووفقًا للباحثين، فإن تأثير التطعيم في الدورة الشهرية ضئيل ومن المحتمل أن يكون مؤقتاً، نقلا عن موقع "تي أونلاين" الألماني.
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وفي آخر دراسة، كشف أن لقاحات "كوفيد-19" تؤدي إلى حيض غير طبيعي لدى نصف النساء متلقيات التطعيم. ونُشر الاستطلاع في مجلة Science Advances يوم الجمعة، وأجراه باحثون من جامعة إلينوي وكلية الطب بجامعة واشنطن. وفي نيسان 2021، طُلب من نحو 40 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما من جميع أنحاء العالم ملء استبيان عبر الإنترنت حول دورات الحيض، ثم قام العلماء لاحقا بتحليل الردود وتنظيمها.

ويقول الباحثون إنهم أطلقوا الدراسة بعد عدد كبير من التقارير القصصية من أوائل عام 2021 فصاعدا، والتي تصف نزيفا غير عاديا في الدورة الشهرية لدى النساء والرجال المتحولين جنسيا الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19".

ووفقا لنتائج الدراسة، أفاد 42٪ من المستطلعين الذين سبق لهم دورات منتظمة في حدوث نزيف حاد بعد تلقي الحقنة. وفي الوقت نفسه، لم يلاحظ 44٪ أي تغيير بينما أفاد 14٪ أن فترات الدورة الشهرية أخف. علاوة على ذلك، فإن المشاركين الآخرين الذين لا يصابون بالحيض عادة، بما في ذلك الرجال المتحولون جنسيا والنساء بعد انقطاع الطمث، ومن يتناول موانع الحمل طويلة المفعول، تعرضوا أيضا لنزيف غير عادي.

وتلقى المستجيبون لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، أو لقاحات أخرى تمت الموافقة عليها خارج الولايات المتحدة. وقال المشاركون أيضا إن أيا منهم لم يصب بـ "كوفيد-19" قبل تلقيحهم.

وخلص الباحثون إلى أن العواقب المحتملة للإصابة بالفيروس من المرجح أن تكون أكثر خطورة من مشاكل الدورة الشهرية، بينما حذروا من أن تأخير التطعيم حتى لبضعة أسابيع ليس فكرة جيدة بالنسبة للنساء، وقالوا إنهم يأملون في أن تساعد المزيد من الشفافية حول الآثار الجانبية للقاحات "كوفيد-19" في تقليل تردد الناس ومخاوفهم.
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