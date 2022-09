منها الإفراط بالأكل الصحي.. 5 أخطاء تمنعك من خسارة الوزن

قد تكون محاولة إنقاص الوزن بطريقة صحية وطويلة الأمد عملية محبطة في بعض الأحيان لكثير من الأشخاص، وذلك لأن كل فرد لديه احتياجاته الخاصة.

ولحل هذه المشكلة يجب علينا التعرف على أنفسنا وما تحتاجه أجسامنا، مع إجراء تغييرات صغيرة ولكنها مؤثرة في روتيننا اليومي، لفقدان الوزن بنجاح.في هذا الشأن، كشف أخصائيو التغذية عن 5 أنماط من الأكل الشائعة التي قد تمنعك من فقدان الوزن، وفق ما نقله موقع "eat this not that".