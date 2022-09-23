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صحة
كيف تختار فرشاة الاسنان الأفضل؟
Lebanon 24
23-09-2022
|
05:00
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أعلن طبيب الأسنان الروسي إيليا سكلياروف، أن أكثر فرش الأسنان ضررا هي ذات الشعيرات الطبيعية، والقاسية ومختلفة المستوى
ويشير الطبيب في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أنه "بغض النظر عن مدى غرابة الأمر، ليس كل ما هو طبيعي مفيد بنفس المستوى. فمثلا في حالة فرش الأسنان، تتجمع كمية كبيرة من البكتيريا على الشعيرات الطبيعية المستخدمة في صنعها. كما أن تنظيف الفرشاة المصنوعة من شعيرات طبيعية من هذه البكتيريا ليس سهلا. وبالإضافة إلى ذلك تستهلك هذه الفرشاة بسرعة وتتساقط منها الشعيرات وتصبح غير صالحة للاستخدام".
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وينصح سكلياروف، باختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات صناعية مع الأخذ بالاعتبار مقاسها. أي يجب ألا تكون صغيرة أو كبيرة جدا. وألا تكون الشعيرات متباعدة فيها، لأن ذلك يخفض من فعاليتها في تنظيف الأسنان، أو ذات شعيرات قاسية، كي لا تلحق الضرر باللثة وبمينا الأسنان".
ويؤكد الطبيب، على أن شعيرات فرشاة الأسنان يجب أن تكون ذات مستوى واحد وليس مختلفة المستوى.
ويقول، "أنتج مصنعو منتجات العناية بنظافة تجويف الفم خلال فترة طويلة، أنواعا عديدة ومختلفة من الفرش بشعيرات ذات ارتفاعات مختلفة، معللين ذلك بأن هذه الشعيرات تنظف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بشكل أفضل. ولكن اتضح أن الشعيرات الملساء والسميكة قادرة على تنظيف جميع أسطح الأسنان بجودة عالية. لأن جميع الشعيرات في هذه الحالة، تشارك في عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة ". " Gazeta.Ru"
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