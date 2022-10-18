تحطم مقاتلة سوخوي جنوب روسيا يوقع قتلى وجرحى.. وفيديوهات توثق الحادث

أكدت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أن 13 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدد مع أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض. في المحصلة، لقي 13 شخصا مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

ووفق وكالة "تاس" للأنباء فإن المقاتلة الروسية قد تحطمت في المبنى الواقع بمدينة ييسك الجنوبية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة زفيزدا التلفزيونية العسكرية انفجارات على متن القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت والمتوسطة المدى وهي تسقط في اتجاه المبنى.

CCTV camera registered the moment when a Russian Sukhoi Su-34 warplane crashed into a building in the city of Yeysk in the Krasnodar Krai of Russia on October 17. pic.twitter.com/mCRS3quq6L — Status-6 (@Archer83Able) October 17, 2022 Advertisement

وذكرت وكالات أنباء روسية أن قائدي الطائرة قد قفزا منها.

A Russian military aircraft, Sukhoi Su-34, crashed into a residential building in the southern Russian city of Yeysk after engine failure, this evening. pic.twitter.com/oJ3hB6nDic — Sulaya (@Ngolemar) October 17, 2022

ونفى حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف تقارير محلية ذكرت أن الطائرة كانت محملة بالذخيرة، حيث قال للصحفيين "لو كان الأمر كذلك، لكان نصف المبنى فقط موجودا هنا".

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع خلال طلعة تدريبية من قاعدة جوية عسكرية، ونقلت عن وزارة الدفاع قولها إن الطيارين أبلغا عن اشتعال محرك عند الإقلاع، وإن وقود الطائرة اشتعل عند اصطدامها بالمبنى.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، تحقيقا جنائيا في الحادث.

وذكر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا، ووجه وزيري الصحة والطوارئ للسفر إلى المنطقة.

(سكاي نيوز)