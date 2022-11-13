إنفجار يهزّ إسطنبول وسقوط قتلى... شاهدوا الفيديو الذي يُوثّق اللحظات الأولى





وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 على الأقل وإصابة 53 شخصا بجروح في حصيلة أولية.

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ووقع الانفجار في شارع الاستقلال وهو شارع سياحي رئيسي مزدحم بالمشاة. أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في منطقة تقسيم في وسط إسطنبول، الأحد، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب حاكم إسطنبول.وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 على الأقل وإصابة 53 شخصا بجروح في حصيلة أولية.ووقع الانفجار في شارع الاستقلال وهو شارع سياحي رئيسي مزدحم بالمشاة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للانفجار، وقد شوهد المارة وهم يحاولون الفرار من المكان.

ولم تعلن السلطات التركية بعد عن تفاصيل الانفجار، بينما تحدثت وسائل إعلام تركية عن "تفجير انتحاري".

وفرض المجلس الأعلى للبث التلفزيوني والإذاعي في تركيا، اليوم الأحد، حظرا مؤقتا على بث أي تقارير لقنوات تلفزيونية من موقع الانفجار وسط اسطنبول.

كما وفرضت فرق الشرطة إجراءات أمنية في المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.

🇹🇷⚡️ لقطات جديدة للانفجار في اسطنبول من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة

🇹🇷⚡️New footage of the explosion in Istanbul from CCTV cameras pic.twitter.com/bQDcKXR16k — وكالة رقم الإخبارية (@E4ePhq4u20jN893) November 13, 2022





إعلام تركي:



11 جريحا جراء انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة #اسطنبول التركية pic.twitter.com/IuBIJXOMRn — 💫 I نصر ستان I 💫 (@NassrStan) November 13, 2022