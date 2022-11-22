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عربي-دولي

أزمة أمنية أكثر فتكاً... شقيقة كيم تحذّر واشنطن!

Lebanon 24
22-11-2022 | 14:30
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حذّرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة من أنها ستواجه "أزمة أمنية أكثر فتكاً"، في حين تضغط واشنطن من أجل إدانة الأمم المتحدة لأحدث اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تجريه كوريا الشمالية.
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كيم يو جونغ، التي تعد ثاني أكثر الأشخاص نفوذا في كوريا الشمالية بعد شقيقها، هاجمت الولايات المتحدة لإصدار ما وصفته بـ"البيان المشترك المقزز مع رعاع مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية".

وشبهت كيم الولايات المتحدة "بكلب ينبح يملأه الخوف". وقالت إن كوريا الشمالية ستعتبر البيان الذي تقوده الولايات المتحدة "انتهاكا صارخا لسيادتنا واستفزازا سياسيا خطيرا".

وتابعت كيم في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية: "يجب أن تعرف الولايات المتحدة أنه مهما بلغ سعيها لنزع سلاح كوريا الشمالية، فلا يمكنها مطلقا حرمان كوريا الشمالية من حقها في الدفاع عن نفسها، وكلما زادت في تحركاتها المعادية لكوريا الشمالية، كلما واجهت أزمة أمنية أكثر فتكا".


وجاء تحذير الشقيقة النافذة بعد ساعات من إعلان مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أن بلادها ستوزع بياناً رئاسياً مقترحاً يدين اختبارات إطلاق محظورة لصواريخ من جانب كوريا الشمالية ونشاطات أخرى مزعزعة للاستقرار.
المصدر: العربية
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