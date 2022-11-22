زلزال يضرب سواحل المكسيك

أعلن مركز رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل ولاية كاليفورنيا السفلى المكسيكية.

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وقال المركز إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر على بعد 33 كم غرب فيسنتي غيريرو قبالة كاليفورنيا السفلى".ويقع مصدر الزلزال على عمق 10 كم.