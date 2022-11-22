3 دول أوروبية تدين توسيع إيران برنامجها النووي

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أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطوير إيران برنامجها النووي، واعتبرت أنه لا مبررّ مدنيا معقولا له، ويمثل تحدياً للنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.وفي بيان مشترك، أضافت الحكومات الثلاث، أنه "من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمعها في فوردو "اتّخذت إيران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.وكانت إيران أعلنت في خبر نقلته وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا)، أنها "بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، في مجمّع فوردو النووي".